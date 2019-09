Prepúšťanie v U.S. Steel rieši aj Kiska: Vláde radí, ako postupovať v krízovej situácii

V súvislosti s prepúšťaním v košických oceliarňach U.S. Steel, ako aj ďalších podnikoch na Slovensku musí vláda prijať konkrétne aj legislatívne opatrenia.

V Košiciach to uviedol líder strany Za ľudí Andrej Kiska. "Za prvé, už dnes je potrebné pripraviť legislatívny rámec pre prácu v skrátenom pracovnom čase - 'kurzarbeit', ako je to v Nemecku a iných krajinách, aby podniky nemuseli prepúšťať ľudí, ale mohli ich nechať pracovať, a aby štát vykryl prípadné finančné straty," uviedol bývalý prezident SR. V prípade straty práce vzniká podľa neho pre ľudí obrovský problém.

Zároveň je podľa neho potrebné pre prepustených ľudí pripraviť reálnu rekvalifikáciu. Uviedol, že podľa portálu ponúkajúceho voľné miesta bolo v Košiciach tento rok 12 000 voľných pracovných miest, neobsadené miesta zahŕňajú oblasť informačných technológií, programátorov do výroby či montérov. "My potrebujeme automaticky, keď človek príde o miesto, pripraviť pre neho skutočnú rekvalifikáciu, nie administratívnu budovu, kde ľudia budú sedieť a niekto im bude hovoriť, ako sa majú motivovať v živote, ale skutočnú fabriku na reálne preškoľovanie podľa požiadaviek praxe," konštatoval.

Kiska uviedol, že v košickom U.S. Steel už prišlo o prácu tento rok 1400 ľudí, pričom plánované zníženie stavu zamestnancov do roku 2021 je o 2500. "Kríza postihuje nielen U.S. Steel, ale valí sa na celú našu krajinu, ale tu už prepukla naplno," povedal. Vládu obvinil, že zlyháva. Konštatoval, že sú aj objektívne dôvody problémov, ako je prepad ceny ocele, americko-čínska vojna i celkové znižovanie objednávok. "Na druhej strane treba povedať, že vláda dala tomuto podniku opakovane finančnú podporu. Ak mu dala podporu, tak má právo klásť aj nepríjemné otázky - čo sa stalo, že sa vyviezla viac ako miliarda eur zisku zo Slovenska preč, prečo sa neinvestovalo strategicky do rozvoja fabriky, a prečo fabrika nie je pripravená na takéto obdobie?" vyhlásil.

Americký manažment U.S. Steel Košice v stredu (18. 9.) kritizoval premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s tým, že nedostatok investícií prispel k súčasnej ťažkej situácii podniku na trhu s oceľou a zámeru znižovať počet zamestnancov. Odborári z továrne odovzdali premiérovi petíciu za záchranu oceliarskeho priemyslu na Slovensku i v Európe. "Zodpovednosť za ten stav, ktorý je dnes vo fabrike, má manažment, nie vláda," uviedol pritom predseda Odborového zväzu KOVO Emil Machyna.