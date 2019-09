Zdrvujúce priznanie osamelej Céline Dion: Chýbajú mi dotyky, ale na toto nie som pripravená

Speváčka Céline Dion je už štvrtý rok vdovou. Manžela Reného Angélila pochovala v januári 2016, napriek tomu sa ešte stále necíti byť pripravená na randenie s novým mužom.

Len nedávno však priznala, že jej chýbajú dotyky a obdiv partnera, ktorý by jej povedal, že je krásna. "Nerandím. Nie som pripravená randiť. Mám veľké šťastie a som šťastná, že mám okolo seba toľko ľudí, ktorí ma nútia, nútia ma smiať sa, ale chýbajú mi dotyky. Chýba mi objatie, chýba mi, že mi nikto nehovorí, si nádherná. Chýba mi to, čo by mi poskytoval partner a manžel," priznala Céline v americkej relácii Today.

Prvýkrát tiež otvorene uviedla, že posledné slová od manžela predstavovala kratučká smska. Keď sa vrátila domov z koncertu neskoro v noci, nechcela ho budiť. A on medzitým v spánku skonal.

"Zavolal mi pred koncertom a potom mi poslal kratučkú správu, milujem ťa. A keď som prišla tej noci domov, bolo veľmi, veľmi neskoro. A nechcela som ho budiť kvôli bozku, pretože by som ho zobudila a on by už nemohol zaspať. A nasledujúce ráno tu už nebol," dodala speváčka.