Alec Baldwin bude šesťnásobným otcom: Nepochopiteľný útok na manželku pár hodín po radostnom oznámení!

Americký herec Alec Baldwin (61) bude šesťnásobným otcom. Jeho manželka Hilaria Baldwin na Instagrame potvrdila, že je opäť tehotná po tom, ako na jar prezradila, že potratila.

K príspevku pridala aj záznam so zvukom srdca dieťaťa. "Je to ešte čerstvé, no dozvedeli sme sa, že sa vo mne nachádza malý človiečik. Zvuk tohto silného srdiečka ma robí šťastnou, a to najmä po strate, ktorú sme zažili na jar. Chceme sa o túto novinku podeliť, pretože sa veľmi tešíme a nechcem zatajovať, že som tehotná. Prvé mesiace sú náročné pre vyčerpanie a nevoľnosť a nechcem predstierať, že sa cítim dobre," uviedla a požiadala médiá, aby jej rodine dopriali súkromie.

Krátko po oznámení šťastnej novinky sa stala terčom útokov od neprajníkov. "Nerozumiem tomu. Ak chce mať pokoj, prečo sa rozhodne odhaliť svoje tehotenstvo v tak skorom štádiu a riskuje namiesto toho, aby počúvala rady lekárov. Celebrity sú vážne čudné," znela reakcia neznámej ženy, ktorú zverejnila sama Hilaria. Oponovala tým, že keď sa jednoducho podelíte o to, čo sa deje, vezmete príbeh do svojich vlastných rúk a nechajú vás na pokoji. Tajomstvá sú podľa nej zaujímavé len vtedy, keď sú tajomstvami.

Alec Baldwin tvorí s 35-ročnou Hilariou pár od augusta 2011, pričom v apríli 2012 sa zasnúbili a v júni sa zosobášili. Dvojica spolu vychováva šesťročnú dcéru Carmen, štvorročného Rafaela, trojročného Leonarda a 16-mesačného Romea. Baldwin má tiež 23-ročnú dcéru Ireland s bývalou manželkou, herečkou Kim Basinger.