Irán pohrozil USA a Saudskej Arábii: Totálna vojna!

Teherán pohrozil vyhlásení totálnej vojny v prípade akéhokoľvek útoku zo strany Spojených štátov alebo Saudskej Arábie na Irán.

Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf to vyhlásil v rozhovore, ktorý vo štvrtok odvysielala televízia CNN.Dodal, že Teherán má vôľu sadnúť si za rokovací stôl so svojimi regionálnymi súpermi Saudskou Arábiou a Spojenými arabskými emirátmi (SAE).

Možnosť návratu k rozhovorom so Spojenými štátmi však Zaríf pripustil až vtedy, pokaľ by Washington stiahol všetky sankcie voči Iránu, v súlade s medzinárodnou jadrovou dohodou z roku 2015. Na otázku, aký by bol následok prípadného útoku Spojených štátov alebo Saudskej Arábie na Irán, Zaríf odpovedal: "Totálna vojna". Saudská Arábia by podľa Zarífa "musela bojovať až do posledného amerického vojaka".

"Hovorím veľmi vážne vyhlásenie o obrane našej krajiny. Robím veľmi vážne vyhlásenie, že sa nechceme zapojiť do vojenskej konfrontácie," pokračoval Zaríf. Dodal, že vojenská reakcia založená na "klamstvách" ohľadne víkendových útokov by priniesla "veľa obetí". Zaríf v rozhovore pre CNN znova poprel akýkoľvek podiel Teheránu na víkendových útokoch na saudskoarabské ropné zariadenia, v dôsledku ktorých došlo k prudkému nárastu napätia v regióne a k zvýšeniu cien ropy.

Jemenskí šiitskí povstalci húsiovia, ktorí sa k útokom prihlásili, podľa Zarífa posilnili svoje vojenské schopnosti a sú schopní podniknúť sofistikovanú operáciu, ako bola tá, ktorá paralyzovala polovicu energetickej produkcie kráľovstva. Zaríf však nebol schopný predložiť dôkaz, že útoky húsíovia naozaj spáchali a vyslali na Rijád drony a rakety. "Nemôžem mať istotu, že to urobili, pretože sme počuli iba ich vyhlásenie," pokračoval Zaríf. "Viem, že my sme to neurobili. Viem, že húsíovia vyhlásili, že to urobili oni."

Jemenskí šiitskí povstalci sa prihlásili k útokom bezposádkovými lietadlami na dve významné ropné zariadenia v Saudskej Arábii, kde následne vznikli rozsiahle požiare. Jedno zo zasiahnutých zariadení je celosvetovo najväčším závodom na spracovanie ropy.