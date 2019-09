Lukáš Adamec súčasťou filmu Casino.sk: Nikdy som nepremýšľal, že by sa mohlo niečo takéto stať!

Slovenský spevák Lukáš Adamec (32) je úprimne vďačný za spoluprácu na filme Casino.sk režiséra Jána Sabola, do ktorého použili jeho novú skladbu Poď sa radšej hrať.

Film sa už dočkal aj premiéry! „Nikdy som ani len nepremýšľal nad tým, že by sa mohlo niečo takéto raz stať,“ poznamenal v rozhovore pre agentúru SITA spevák, ktorý síce nezavítal na stredajšiu premiéru, no film v jeho finálnej verzii si pôjde pozrieť už čoskoro. „Zatiaľ som ho videl len bez hudby, no už vtedy, rozpracovaný, vyzeral výborne, takže sa na finál strašne teším! A teším sa na to, ako budem sedieť v kine, okolo mňa ľudia, a zrazu budem počuť svoj hlas... Pýtam sa sám seba, aké to bude, budem sa hanbiť? Bude to určite zaujímavý zážitok,“ zhodnotil.

Casino.sk by podľa vlastných slov odporučil všetkým, ktorí chcú nahliadnuť do zákulisia kasína i vysokej slovenskej politiky. „Ten film by si mali pozrieť všetci, ktorí chcú vidieť to hráčske prostredie a chcú sa dozvedieť, ako to u nás na Slovensku funguje... Je to fikcia, ale vôbec by ňou nemusela byť...,“ skonštatoval Adamec.

Ako tvrdí, hazard je preňho celkom cudzí pojem. „Osobne mi hazard nič nehovorí, nikdy som si k nemu nenašiel cestu. Niežeby som sa toho stránil, keby som bol gambler, tak si to rád priznám, ale fakt ma na tom nič neláka. Nebavilo by ma čakať, že prehrám a v takom kasíne, myslím, prehrá časom každý... Je určite nákazlivé, keď sa vám podarí zrazu vyhrať, človek chce vyhrať znova a znova, no z dlhodobého hľadiska je to predsa nastavené tak, že tie kasína chcú zarábať, nie? Takže tie peniaze tam musí niekto dať...,“ usúdil s úsmevom. O hudbu piesne Poď sa radšej hrať sa postaral Tomi Okres, text napísal Vlado Krausz. „Klip k nej zatiaľ neplánujeme, ak nejaký bude, postavili by sme ho na scénach z filmu. Tá skladba sa mi ale tak páči, že som sa rozhodol zaradiť ju na nový album,“ prezradil 32-ročný Košičan.

Štúdiovka by mala podľa jeho slov uzrieť svetlo sveta pred Vianocami. „Chcel by som to stihnúť, aby ľudia mohli dať ten album niekomu pod stromček a bol by som zároveň rád, aby ho mali aj na nosičoch. Tie sa už síce nenosia, no stále je ešte veľa ľudí, ktorí radi držia to cédečko v ruke... Bude tam aj Tancuj mi a viacero spoluprác s rôznymi zaujímavými menami,“ odhalil Adamec, ktorý k novinke plánuje odohrať i niekoľko koncertov. „Buď bude celé turné alebo aspoň dva, tri špeciálne koncerty s hosťami. Nechcem to ale dopredu len tak plieskať, ešte neviem. V lete som veľa koncertoval, behali sme po celom Slovensku, to sa vlastne deje doteraz a na jeseň máme v pláne hlavne dokončiť album,“ uzavrel.