Do Druckerovej strany idú Cséfalvayová a Fedor: Chystá sa aj príchod Pellegriniho?

V tíme novovznikajúcej politickej strany Dobrá voľba, za ktorou stojí bývalý minister zdravotníctva a vnútra Tomáš Drucker, budú aj súčasní poslanci Národnej rady SR Katarína Cséfalvayová a Martin Fedor.

S Druckerom budú spolupracovať aj rektorka Akadémie Policajného zboru Lucia Kurilovská či bývalá novinárka Anna Ghannamová, ktorá pôsobí v sociálnej oblasti. V tíme je aj bývalý šéf Všeobecnej zdravotnej poisťovne Miroslav Kočan. Drucker o tom informoval na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Medzi Druckerovými spolupracovníkmi sú aj vysokoškolská pedagogička a sociálna pracovníčka Andrea Gállová, starosta obce Dvory nad Žitavou a poľnohospodár Branislav Becík, ekonóm a manažér Radomír Šalitroš či Zuzana Dolinková zo Zväzu ambulantných poskytovateľov. V tíme je aj Tomáš Kuča, ktorý s Druckerom spolupracoval už v Slovenskej pošte, na ministerstve zdravotníctva a doteraz pôsobil pri premiérovi Petrovi Pellegrinim (Smer-SD). "Toto sú kľúčoví ľudia v témach, ktoré chceme presadzovať. V prvom rade majú záujem niečo urobiť, nie sú nastavení na kádrovanie, s kým nepôjdem a čo nebudem robiť, ale naopak, čo chcem presadiť," vyhlásil Drucker. V nasledujúcich týždňoch chce predstaviť ďalšie mená svojich spolupracovníkov. V októbri plánuje prezentovať aj detailný program a na ustanovujúcom sneme strany si riadne zvoliť orgány strany.

V súvislosti so vznikajúcou stranou Dobrá voľba sa skloňovalo aj meno Pellegriniho (Smer-SD). Drucker vo štvrtok povedal, že "všeličo sa popíše, vznikajú šumy a ide o zbytočnú špekuláciu". Ako podotkol, s Pellegrinim nekomunikuje a podľa neho nie je ani vhodné vytvárať z Dobrej voľby prostriedok pre Pellegriniho.

To, s akými politickými stranami si vie predstaviť spoluprácu. Drucker nespresnil, otázky považoval za hypotetické. Vymedzil sa však voči extrémizmu i aktivitám, ktoré by mali ohroziť členstvo Slovenska v EÚ či NATO. Výhradu má aj k niektorým ľuďom vo vedení Smeru-SD, Roberta Fica považuje za osobu, s ktorou by mal problém, aby sa zúčastňovala akoukoľvek formou na vedení krajiny. Podotkol však, že spoluprácu so Smerom-SD či stranou Andreja Kisku Za ľudí vylučovať dopredu nebude. "Počkáme, ako dopadnú parlamentné voľby," poznamenal Drucker.

Deklaruje, že volebnú kampaň budú financovať z pôžičiek a úverov členov strany. "Tie budú vrátené, keď prekročíme zvoliteľnosť do parlamentu," uviedol Drucker s tým, že volebnú kampaň odhaduje na 700.000 eur. Odmieta, že by za stranou stáli oligarchovia. On sám chce do strany investovať desiatky tisíc eur. Financovanie má byť zverejnené aj na transparentnom účte.