Petra z Popradu pri pohľade na auto myslela, že sa jej sníva: Leto sa ešte neskončilo a TOTO mám na skle?

Do konca leta, aspoň toho kalenárdneho ostávajú ešte 4 dni. Príroda na Slovensku tento fakt úplne odignorovala. Počasie prinieslo mráz aj sneh.

Nič ráno neskazí deň viac, než keď si musíte oškrabávať námrazu z čelného skla počas leta! Človek by bol povedal, že zima ešte chvíľu počká, aspoň do jesennej rovnodennosti. Obyvatelia spod Tatier si však už dnes museli privstať, ak chceli stihnúť prísť do práce včas. Pred nastúpením do auta totiž museli vykonať odmrazovacie rituály typické pre január. To isté platilo aj pre Petru z Popradu, ktorá zverejnila fotografie z jej rána. "Keď počas 'leta' musíte ráno škrabkať pred jazdou, ale k tomu máte tento krásny výhľad viete, že žijete v Poprade," okomentovala svoje fotky Petra.

Leto síce končí až 23.septembra, no meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa pred prízemným mrazom pre celé Slovensko. Výstraha platí pre piatok aj sobotu. Hoci oškrabávanie okien nie je nič príjemné, studená vlna so sebou priniesla aj jedno pozitívum. Štíty Vysokých Tatier sú už zafarbené nabielo. A tak si už v polovici septembra môžeme vychutnávať umelecký pohľad na naše veľhory.