Nevesta († 30) si sadla do limuzíny a netušila, čo príde: Kráska zomrela pár minút pred sobášom

Najkrajší deň sa v okamihu zmenil na tragédiu! V taký záver svadby nik z prítomných nedúfal.

Zdravotná sestrička z Brazílie Jessica Guedes († 30) sa tešila na svoj veľký deň. Vo svadobných šatách si sadla do limuzíny, keď vtom jej zrazu prišlo nevoľno, cítila závraty a bolel ju krk. Prítomní však tomu sprvu nevenovali pozornosť. Mysleli si, že je to dôsledok predsvadobnej nervozity. No jej stav sa rapídne zhoršil. Kým auto s Jessicou prišlo pred kostol, nevesta už nebola pri vedomí.

Nervózny ženích, hasič Flavio Goncalvez (31), zatiaľ čakal pred oltárom. Nevesta meškala a on netušil, čo sa mohlo stať. „Obával som sa, lebo som čakal pred oltárom poriadne dlho. Zrazu pribehol jej bratanec a oznámil mi, že omdlela. Otvoril som dvere auta a ona sa prebrala. Odpovedala, že je všetko v poriadku, ale veľmi ju bolí krk. V tom okamihu som sa stal záchranárom, ktorým som bol sedem rokov u hasičov. Vzal som ju z limuzíny, začal som jej robiť prvú pomoc a požiadal o pomoc mojich kolegov, ktorí tam boli ako hostia,“ cituje Daily Mail Flavia.

Jessicu previezli do nemocnice. No pomôcť jej už nemohli. Lekári museli skonštatovať mozgovú smrť následkom mŕtvice. Keďže bola v pokročilom štádiu tehotenstva, naskytol sa problém, čo bude s nenarodeným bábätkom. Nevesta, napojená na prístroje, bola prevezená do nemocnice v Sao Paule. Tam lekári vykonali núdzový cisársky rez a dieťa prišlo na svet v 29. týždni tehotenstva. Malá Sophia mala pri narodení len 930 gramov a 34 centimetrov. Lekári ju okamžite umiestnili na intenzívku do inkubátora.

Zronený vdovec tak razom zostal na výchovu dcérky sám. „Láska môjho života ma naučila, ako rešpektovať a zaobchádzať so ženami, takže už viem, ako budem dcéru vychovávať. Stále nemôžem uveriť tomu, čo sa stalo. Je to ako zo smutného filmu a vy plačete, plačete a plačete, ale keď odídete z kina, viete, že je to len film. V mojom prípade sa to nikdy neskončí a budem trpieť navždy,“ dodal smutne Flavio.