Brexit je strašiakom pre mnohých prisťahovalcov v Británii: Vrátia sa Poliaci do svojej vlasti?

Poľský veľvyslanec v Británii Arkady Rzegocki sa obrátil na 800 000 Poliakov a Poliek žijúcich v Spojenom kráľovstve s radou, aby po brexite skutočne zvážili návrat do vlasti. Informovala o tom v stredu spravodajská stanica BBC.

Rzegocki uviedol, že životné podmienky v Poľsku sa zlepšujú a predstavujú tak veľmi dobrú príležitosť vrátiť sa. Poľskí občania by si podľa jeho slov mali svoju budúcnosť zabezpečiť buď požiadaním o tzv. štatút usídlenia (settled status) alebo tým, že sa vrátia do Poľska.

Ako poznamenal poľský ambasádor, počet Poliakov, ktorý oň požiadali, je zatiaľ alarmujúco nízky. Žiadosť si doposiaľ podalo len približne 27 percent poľských občanov žijúcich v Spojenom kráľovstve. Veľvyslanec dodal, že mnohí si neuvedomujú, že sa musia registrovať, a to i v prípade, že v Británii žijú už dlhé roky a majú tam trvalý pobyt. So získaním štatútu usídlenia majú pritom ťažkosti i tí, ktorí žijú v Británii aj desať či viac rokov, varoval Rzegocki.

Britské ministerstvo vnútra uviedlo, že systém podávania žiadostí o uvedený štatút má byť "čo možno najjednoduchší". Ministerka Victoria Atkinsová povedala, že vláda doposiaľ spracovala 1,1 milióna žiadostí a aktuálne vybavuje ďalších 300 000. "Vlani odišlo (z Británie) 116 000 Poliakov. Stále ich tu je približne milión, ale je zrejmé, že sa o (ich zotrvaní) vedie diskusia," uviedol Rzegocki.

Najnovšie údaje britského Národného štatistického úradu (ONS) ukazujú, že v roku 2018 žilo v Británii približne 832.000 Poliakov. Popri Indoch išlo o najväčšiu tam žijúcu komunitu narodenú mimo územia Británie.

Migrácia z Poľska do Británie sa zvýšila v roku 2004, keď sa Poľsko stalo členským štátom Európskej únie. V tom čase sa nezamestnanosť pohybovala na úrovni okolo 20 percent a príjmy boli štyrikrát nižšie ako v Británii. V súčasnosti je situácia v Poľsku lepšia - nezamestnaných je 3,8 percenta Poliakov. Ak Británia opustí EÚ bez dohody, budú musieť cudzinci v nej žijúci podať žiadosť o štatút usídlenia do 31. decembra 2020. Ak Británia odíde z EÚ s dohodou, termín na podanie žiadostí bude do 30. júna 2021.