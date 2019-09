Oliver povedal svojej manželke, že má nejaké divné prsia: Zachránil jej tým život!

Žena vyzýva všetkých manželov, aby boli niekedy aj „hrubí“, čo sa týka vzhľadu ich manželiek. Snaží sa tak zachrániť ostatné ženy pred rakovinou prsníka.

Louise Stephens-Pantoja (48) hovorí, že je obrovskou dlžníčkou svojmu partnerovi Oliverovi (38), uvádza portál The Sun. V momente, keď ležala v posteli, mal totižto odvahu povedať jej, že jej prsia vyzerajú „trochu divne“.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„V jedno nedeľné ráno sme sa len tak rozprávali v posteli a Oliver do mňa dobiedzal, zatiaľ čo som volala so svojou mamou. Potom mi povedal, že moje prsia vyzerajú nejako divne. Ja som si nič zlé nevšimla, pretože keď som stála rovno, hrčka nebola viditeľná. Takže ak by nebolo Olivera, nemuseli by mi ju diagnostikovať a mohlo by byť už neskoro. Pre manžela môže byť ťažké povedať svojej žene, že jej prsia nevyzerajú dobre. Ale v mojom prípade mi to zachránilo život. Budem mu naveky vďačná,“ znejú slová Louise.

Oliverova odvážna poznámka prišla v jedno nedeľné ráno minulého februára. Keď profesionálny golfista v posteli dobiedzal do svojej manželky, všimol si na jej ľavom prsníku, tesne nad bradavkou malú hrčku veľkosti hrachu. „Povedal mi, že si niečo všimol. Nemohla som to vôbec nájsť, keď som sa posadila. Bolo to viditeľné len v ľahu,“ povedala Louise, ktorá je matkou dvoch detí Harveyho (15) a Phoebe (11).

Rozhodla sa navštíviť svojho všeobecného lekára, ktorý ju poslal na ďalšie testy do centra Nightingale v Manchestri. Čoskoro si vypočula devastujúce správy – rakovina prsníka. „Pokúsila som sa zostať pozitívne naladená, som silný človek ale, samozrejme, bolo to ťažké. Nemám žiadnu rodinnú anamnézu rakoviny prsníka, ale môj otec aj babička zomreli na rakovinu pankreasu a starého otca som stratila na rakovinu pľúc,“ hovorí Louise.

Na liečbu tejto choroby bola Louise minulý rok v lete prinútená podstúpiť úplnú mastektómiu spolu s rekonštrukciou, počas ktorej prišla o ľavý prsník. Našťastie sa teraz cíti dobre a dúfa, že zákerné ochorenie už prekonala.

V súčasnosti venuje všetok svoj čas a energiu do zvyšovania informovanosti o rakovine prsníka - a dôrazne vyzýva manželov, aby boli ostražití pri príznakoch choroby. „Je dôležité, aby si partneri a manželia uvedomovali rakovinu prsníka rovnako ako žena. Pozerajú sa na vás iným spôsobom a z iného uhla, takže si môžu problém všimnúť skôr ako vy. Je to tiež o dôvere niečo povedať. Chcem, aby sa táto správa rozniesla - lepšie byť drzý, než zostať ticho,“ uzavrela matka dvoch detí.