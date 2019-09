Záhadná smrť modelky, ktorá svedčila proti Berlusconimu: Hovorilo sa o vražde, zabilo ju niečo iné

Marocká modelka, ktorá na súde svedčila proti talianskemu expremiérovi Silviovi Berlusconimu, sa nestala obeťou vraždy. Na tlačovej konferencii to v stredu podľa talianskych médií povedal milánsky prokurátor.

Marcová smrť Imane Fadilovej († 33), ktorá sa pravidelne zúčastňovala na bujarých večierkoch bývalého predsedu vlády, vyvolala v Taliansku množstvo špekulácií. Podľa policajtov ale žena podľahla vzácnej chorobe.

Moroccan model Imane Fadil, a key witness set to testify in an upcoming sex trial against former Italian prime minister Silvio Berlusconi, has been fatally poisoned https://t.co/UoddsVgCtL — The Daily Beast (@thedailybeast) 16 March 2019

Fadilová zomrela tento rok 1. marca po tom, čo ju do milánskej nemocnice previezli s veľkými bolesťami brucha. Svojim priateľom a svojmu právnikovi vtedy povedala, že bola otrávená. Prokurátor však v stredu na tlačovej konferencii v Miláne uviedol, že Fadílová podľahla následkom vzácneho ochorenia známeho ako aplastická anémia. Príčina vzniku choroby ale nie je jasná, dodal milánsky prokurátor Francesco Greco.

Zriedkavé krvné ochorenie môže byť spôsobené okrem iného niektorými liekmi, žiarením alebo chemickými látkami, ale aj infekciou. Vyšetrovatelia sa podľa prokurátora však zaoberali aj možnosťou, že bola Fadilová otrávená kyanidom. Túto možnosť ale vylúčili.

Maročanka Fadilová svedčila v roku 2012 na milánskom súde v kauze, v ktorom bol z pohlavného styku s neplnoletou Maročankou Karimou Mahrúgovou prezývanou Ruby obžalovaný bývalý taliansky premiér Berlusconi. Fadilová vtedy podrobne popisovala, ako vyzerali párty známe ako bunga-bunga. Vypovedala napríklad, že na jednom z večierkov prítomné dámy predvádzali striptíz v prevleku za mníšky. "Začali tancovať ako mníšky vo filme Sestra v akcii a potom sa vyzliekli," povedala Fadilová na súde. Na inej párty podľa nej predviedla Berlusconimu striptíz žena s maskou futbalistu Ronaldinha.

V procese, v ktorom bola Fadilová svedkyňou, nakoniec Berlusconiho odsúdili. Po odvolaní však proces skončil v roku 2015 oslobodzujúcim rozsudkom kvôli nedostatku dôkazov. Vlani však začal proces, v ktorom Berlusconi čelí obžalobe z podplácania svedkov v kauze známom ako Rubygate. Sama Fadilová z prijímania úplatkov obvinená nebola, v procese však vystupovala ako svedkyňa.