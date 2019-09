Poslanecký návrh na 10% DPH, zverejnili zoznam: Tieto potraviny nás vyjdú menej

Zverejnili zoznam! SNS po dlhých týždňoch naťahovačiek zverejnila konkrétne potraviny, na ktoré by malo po novom platiť len 10-percentné DPH.

Do tejto kategórie zahrnuli mliečne výrobky, bryndzu, ovocné šťavy a väčšiu časť ovocia a zeleniny. Paradoxne sa do zoznamu nedostala, napríklad, mrkva, ktorá by do rozpočtu zaťala až 6-miliónovú sekeru. Ako sa na toto opatrenie pozerajú obchodníci a naozaj to pre bežných ľudí bude znamenať, že za nákup zaplatia menej? Fotogaléria 5 fotiek v galérii

So štedrosťou koalície sa pred blížiacimi sa voľbami rozrhlo vrece. Po zvýšení materského príspevku, či schválení športových poukazov, prichádza SNS so zníženou DPH na niektoré potraviny. 10-percentné zaťaženie by sa malo týkať od januára 2020 zdravých mliečnych výrobkov, medu, rožkov, stopercentnej ovčej bryndze, zdravých ovocných a zeleninových štiav, ako aj ovocia a zeleniny mierneho pásma.

Do tohto zoznamu sa nedostala ale, paradoxne, napríklad mrkva. „Mrkva nie je na zozname potravín s nižšou DPH preto, že by zasiahla rozpočet sumou 6 miliónov eur,“ tvrdí predkladateľka novely Eva Antošová. Odmieta tvrdenia Zsolta Simona, že by zoznam potravín so zníženou DPH navrhnutý SNS vnášal do systému chaos. „Už dnes máme chaos pri DPH na potraviny a po tejto zmene budeme mať ešte väčší,“ vyhlásil.

Dopad na rozpočet

Nižšia DPH bude mať, samozrejme, dopad aj na štátny rozpočet, čo kritizujú najmä opoziční poslanci. „Poslanci SNS predložili do parlamentu návrh novely, ktorá by mala dopad na štátny rozpočet 150 miliónov eur a ani sa neunúvali vyčísliť dopad, hoci na to ministerstvo financií upozornilo,“ povedal opozičný poslanec Ondrej Dostál. Exminister pôdohospodárstva Zsolt Simon zase kritizuje, že nešla po skupinách výrobkov, ale vybrala len isté druhy zeleniny, ovocia či pečiva.

Simon dal návrh na prepracovanie novely. S jeho názorom ale nesúhlasí rezort pôdohospodárstva, ktorý tvrdí, že predkladanú novelu už upravoval. „Vzhľadom na limity štátneho rozpočtu bolo nevyhnutné pôvodne podaný návrh upraviť, zúžiť výber potravín, na ktoré sa bude uplatňovať znížená DPH,“ píše sa v predkladanom návrhu s tým, že vplyv tohto opatrenia na rozpočet by predstavoval 65 miliónov eur.

Zaplatíme menej?

Ceny potravín išli v posledných mesiacoch hore a spotrebitelia to pocítili aj na svojich peňaženkách. Korešponduje to aj s údajmi Štatistického úradu. „Medziročne, teda v porovnaní s augustom 2018, si na svoje konto pripísali najvýraznejší nárast potraviny a nealkoholické nápoje, a to 5,2 %,“ povedala Eva Sadovská, analytička WOOD & Company.

Každú rodinu teda správa o tom, že bude nižšia DPH určite poteší, otázne ale je, či to pri nákupoch aj reálne pocítime. „Znížená DPH na akékoľvek tovary či služby by sa mala premietnuť do nižších cien týchto produktov na pultov v obchodoch, nakoľko DPH je súčasťou konečnej ceny pre spotrebiteľov,“ uviedla analytička Poštovej banky Jana Glasová.

Odborníci o návrhu SNS

Musia sa zaviesť kontroly

Jana Glasová, analytička Poštovej banky

Vždy, samozrejme, existuje riziko, že by sa znížená DPH nemusela premietnuť v plnom rozsahu do nižšej ceny produktov. Toto riziko by mohla ale eliminovať konkurencia medzi obchodníkmi. Zároveň je možné aj to, že štát zavedie kontroly cien týchto výrobkov v obchodoch pred aj po znížení dane.

Pômože to chudobným

Martin HALÁS, Inštitút pre výskum sociálno- -ekonomických rizík a alternatív



Toto opatrenie pomôže všetkým domácnostiam s nízkymi príjmami. Ide najmä o rodiny s nezaopatrenými deťmi, neúplné rodiny a seniorov. Na Slovensku takto žije viac ako polovica Slovákov v domácnostiach s mesačným disponibilným príjmom nižším ako 600 eur. Pri tomto príjme v rámci ich mesačných výdavkov tvoria práve výdavky na potraviny, pri ktorých sa znižuje DPH, výraznú položku.

Ceny klesnú asi o 2%

Ľubomír DRAHOVSKÝ, analytik trhu a obchodu

Zníženie DPH bude automaticky znamenať pokles ceny uvedených potravín, ale nie o 10 percent. Pretože tam sa stále musia počítať režijné náklady pohybu s tovarom a podobne, ktoré sa postupom času zvyšujú. Nedá sa spriemerovať, o koľko ceny reálne poklesnú. Je to v závislosti od sortimentu, ale odhadujem okolo 2 percent.

Tieto potraviny budú mať nižsiu DPH

- cmar, smotana, jogurt, kefír, acidofi lné mlieko, tiež zahustené, sladené, ochutené alebo obsahujúce ovocie, orechy alebo kakao, ovčia bryndza, šalotka, pór a ostatná cibuľová zelenina, karfiol, kaleráb, kel a podobná jedlá hlúbovitá zelenina, hlávkový šalát a čakanka, uhorky nakladačky, lúpané alebo nelúpané strukoviny, ostatná zelenina, čerstvé jablká, hrušky a duly, čerstvé pečivo s hmotnosťou 40 g a 50 g, ovocné a zeleninové šťavy bez pridaného cukru alebo šťavy s pridaným cukrom maximálne 5 g na 100 m