Fešák Nicolas Cage zmenený na nepoznanie: Zostarnutý, zanedbaný a... To čo má na tvári?!

Herec Nicolas Cage (55) sa 16. septembra ukázal na premiére svojho najnovšieho filmu „Running with the Devil“ a svojím vzhľadom naozaj prekvapil. Premiéra sa uskutočnila v divadle Writers Guild Theatre v Beverly Hills.

Na herca oceneného Zlatým glóbusom sme zvyknutí, že sa vždy predstaví pekne upravený a vyšportovaný, avšak tentokrát bol na nespoznanie. Cage si nechal narásť poriadne huňatú bradu a svoj drsný vzhľad doplnil rifľovou bundou s kožušinou, uvádza portál Fox News. Svoj outfit doťukol kovbojským klobúkom na štýl Indiana Jones, ktorým len posilnil svoju premenu na drsného chlapa z hôr.

K 55-ročnému hercovi sa pridal aj jeho syn Weston Cage (28), ktorý rovnako zvolil výraznú briadku a zopol si vlasy do copu. Všetku pozornosť však na seba pritiahol jeho otec práve kvôli jeho vzhľadu.

Film prichádzajúci do kín „Running with the Devil“ je americký akčný thriller o riaditeľovi kartelu, ktorý vysiela svojho najdôveryhodnejšieho pomocníka a hlavného obchodníka s drogami, aby zistil, prečo jeho dodávky kokaínu miznú v dodávateľskom reťazci.

Nicolas Cage nedávno šokoval rozvodom so svojou štvrtou manželkou Erikou Koike, s ktorou bol herec ženatý len štyri dni. Po takto krátkom čase sa snažil zrušiť ich manželský zväzok tvrdiac, že bol „príliš opitý na manželstvo“ a že to celé bolo založené na podvode. Uviedol tiež, že Erika Koike je vo vzťahu s inou osobou a nezverejnila svoju zločineckú minulosť. Podľa portálu TMZ ich sudca v Clark County v americkom meste Nevada rozviedol tri mesiace po svadbe.

„Running with the Devil“, kde má Nicolas Cage hlavnú rolu, má prísť do kín 20. septembra 2019. Na premiére sa zúčastnili tiež herci Laurence Fishburne, Peter Facinelli, Victoria La Mala, Pip Lustgarten, Keith Jardine, Adam Goldberg, J.T. Holmes, Clifton Collins Jr. a tiež Lily Anne Harrison.