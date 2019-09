Návrat Slovana mal pre hráčov trpkú príchuť: Nič podobné som v kariére nezažil!

Hokejisti HC Slovan Bratislava sa po siedmich rokoch predstavili v najvyššej slovenskej súťaži opäť v domácom prostredí. Návrat mal však trpkú príchuť ...

Takmer štyritisíc divákov v hľadisku Zimného štadióna Ondreja Nepelu nepotešili víťazstvom, hoci boli k nemu blízko. Ešte necelé tri minúty pred koncom utorkového duelu 3. kola Tipsport ligy vyhrávali nad HC Mikron Nové Zámky 5:4, ale napokon im zostali len oči pre plač po prehre 6:7.

"Myslím si, že sme boli lepší tím. Dali sme šesť gólov, no mohli sme streliť aj viac. Naopak súper vyťažil z minima maximum, najmä vďaka našej nedisciplinovanosti. Neustále si opakujeme, že nemôžeme toľko faulovať a predsa máme vylúčených hráčov. To bol hlavný kameň úrazu," ťažko hľadal slová na zaváhanie svojho mužstva tréner Slovana Roman Stantien.

Roztrpčenie neskrýval ani útočník Tomáš Zigo. "Neprípustné! Neviem, či som niečo podobné v kariére zažil. Všetko zo začiatku bolo super, ale dostať sedem gólov... To je neakceptovateľné. Nemôžeme takto zahrať a púšťať závery duelov. Najmä doma sa to nemôže diať. Boli sme nedôrazní, mali sme fauly a po našej nedisciplinovanosti sme dostali v tretej tretine päť gólov. Verím, že toto sa už nebude nikdy opakovať," sklamane skonštatoval Zigo, autor dvoch presných zásahov "belasých", ktorého citoval web hokej.sk.

Sedem inkasovaných gólov je pre Slovan nelichotivá bilancia obzvlášť v domácom prostredí. "Sami sme si zápas prehrali. Vyhrávali sme o dva góly a mohli sme odskočiť aj na tri. Žiaľ, Novozámčania dali vždy kontaktný gól a potom to bolo ako na hojdačke. Mali sme šance na to, aby sme ich dorazili, ale nepodarilo sa. Z našej strany tam bolo veľa faulov. Nové Zámky sa v presilovkách dostali na koňa. Oni si viac išli sa víťazstvom a mali tam aj náhodné góly, ale taký je hokej," citoval hokej.sk skúseného obrancu Andreja Meszároša, ktorý sa vyjadril aj k záverečnej dvadsaťminútovke, ktorú Slovan prehral 2:5: "Čo sa stalo v tretej tretine, sa už nemôže udiať. Sme príliš skúsené mužstvo na to, aby sme si výsledok postrážili. Ide sa ďalej, musíme sa poučiť. Netreba však robiť paniku, bol to iba tretí zápas v sezóne."

Na rozdiel od zástupcov bratislavského klubu mohol kormidelník Nových Zámkov Milan Jančuška hodnotiť stretnutie v pozitívnom duchu. Jeho zverenci totiž pripravili Slovanu po dvoch víťazstvách v predchádzajúcich kolách prvú prehru v sezóne Tipsport ligy. "V záverečnej tretine sme predviedli nečakaný obrat. Mužstvo sme pripravovali na víťazstvo. Teší ma naša bojovnosť, nasadenie a túžba, ktorými sme za ním išli. V našej hre bolo aj veľa vecí, s ktorými som nebol spokojný, ale po obrate nebudem o nich hovoriť. Na Slovane sa nebude často vyhrávať. Je to pre nás veľké povzbudenie do ďalších zápasov.”