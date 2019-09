Veľké problémy v Tvoja tvár znie povedome: Obrovský strach jednej z hviezd šou

Nezvládne veľké premeny?! Saša Gachulincová (28) je vo svete známa ako úspešná topmodelka, Slovensko ju spoznalo vďaka markizáckej šou Tvoja tvár znie povedome.

Niet pochýb, že sexi dlhonohá kráska má talent na pohyb či spev, no, ako sa zdá, účinkovanie v tomto projekte jej spôsobuje poriadne vrásky na čele. Blondínka má totiž panický strach z náročných masiek, počas príprav ktorých jej musia vytvoriť odliatok! Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Gachulincová zatiaľ veľkou premenou neprešla. V prvom kole sa predstavila ako sexi Sabrina v bielych bikinách. V druhom kole to bol uletený King África so skladbou Bomba. Práve on je veľký muž, no ultraštíhla modelka mala na sebe iba veľký kostým, slnečné okuliare a tmavšiu pleť. Jej tvár neprešla premenou. A Nový Čas prišiel na to, v čom bol pes zakopaný.

Aby totiž mohli Saše urobiť radikálnu zmenu tváre, musí prejsť náročným procesom odliatku. A z toho má ona panický strach. „Odliatky tváre mi skúšali urobiť dvakrát. Prvýkrát som tam išla unavená po celodennom nakrúcaní, navyše bolo v ten deň veľmi teplo. V istej chvíli mi prišlo zle a museli sme to ukončiť,“ priznala Gachulincová, ktorú čakal pokus číslo dva.

„Bolo mi veľmi nepríjemné, že nič nepočujem a nevidím, ťažko sa mi dýchalo cez dve malé dierky v nose. Keď som tam išla druhýkrát, bola som presvedčená, že to dám. A hoci som v kresle vydržala dlhšie a maskéri robili maximum, tiež sme museli skončiť predčasne. Už som asi mala nejaký blok,“ dodala pre Nový Čas Gachulincová.

Je teda otázne, či ju nakoniec uvidíme zmenenú na nepoznanie, ako sme zvyknutí u iných súťažiacich. Dávid Hartl stvárnil legendárnu Arethu Franklin a Zuzana Kraváriková sa v poslednom kole predviedla ako raper Kali.