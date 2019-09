Spevák Miro Žbirka s výrazne oslabenou imunitou: Prečo riskuje na koncertoch?

Znovu na pódiu! Spevák Miro Žbirka (66) ešte minulý týždeň rušil jednu akciu za druhou a aby sa vyhol bacilom, zdržiaval sa doma.

Na príčine totiž bola oslabená imunita a dlhodobé zdravotné problémy, ktoré sú následkom zápalu pľúc spred troch rokov. Hudobník, povestný svojím pracovným zanietením, však pyžamo a teplý čaj už stihol vymeniť za koncertné pódiá.

Žbirku položil na lopatky silný zápal pľúc koncom roka 2016, keď sa vybral silvestrovať do Londýna. Choroby sa zbavoval silnými antibiotikami, infúziami a zotavoval sa vo Vysokých Tatrách. Pliaga však zanechala následky. Spevákova manželka Katka pre denník Aha! priznala, že Žbirka zápasí s vlečúcimi sa zdravotnými problémami a jeho imunita je od zápalu pľúc krehká.

Vyhýbal sa preto preľudneným miestam, kde by mohol niečo „chytiť“. Liečebná kúra však netrvala dlho. „Miro koncertoval už v pondelok v Šamoríne na súkromnej akcii,“ prezradil zdroj Nového Času. Návratom do práce sa pochválil aj samotný spevák, keď na facebooku zverejnil fotografiu z vystúpenia v českom Nymburku. Určite tým nepotešil lekárov, ktorí to pacientom s podlomeným zdravím v žiadnom prípade neodporúčajú.