Šéfkuchár dostal originálny nápad: Vyrobil najmenšiu pojazdnú grilovačku

Zo dňa na deň dostal šialený nápad! Keď šéfkuchár Andrew Mellon videl, že je na predaj malý Citroën 2CV, rozhodol sa ho kúpiť a prerobiť. Vrazil do neho 25-tisíc eur a premenil ho na najmenšiu pojazdnú grilovačku.

Andrew má za sebou bohatú kuchársku minulosť. Niekoľko rokov vyváral pre celebrity v Hollywoode, no potom sa rozhodol, že chce pracovať už len sám pre seba. Kúpil si malý Citroën 2CV a prerobil ho na nepoznanie. Do interiéru zakomponoval tri rúry, dve umývadlá, bar, gril aj zásuvky. Nešlo síce o lacnú záležitosť, ale výsledok stojí za to. Ide o svetový unikát, v ktorom teraz bez problémov dokáže pripraviť homáre či suflé.

CITROËN 2CV Otvoriť galériu Andrew vyrobil z auta najmenší pojazdný gril. Zdroj: northfoto

- Malý osobný automobil, ktorý vznikol na základe požiadaviek malého, robustného, lacného, ľahko servisovateľného a pohodlného vozidla.

- Vyrábal sa v rokoch 1948 až 1990.

- Názov 2CV je z francúzskeho „deux chevaux“, čo znamená dva kone.

- Pre mäkké pruženie sa automobil na nerovnostiach pohupoval a prezývali ho kačica.

Najmenší gril obsahuje: Otvoriť galériu Andrew vyrobil z auta najmenší pojazdný gril. Zdroj: northfoto

- panvice a hrnce

- zásuvky

- minisporák

- dosku na prípravu jedla

- rozkladaciu strechu

- gril