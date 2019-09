Karol Pecze, expert na turecký futbal, radí Slovanu: Besiktas má diery v obrane!

Turecký futbal mu učaroval. Trénoval tri kluby Genclerbirligi, Rizespor, Sivasspor a krajinu polmesiaca dodnes často navštevuje.

Karol Pecze (73) však sedel v minulosti aj na lavičke bratislavského Slovana. Ten dnes (o 21. hod., PP Dvojka) hostí v prvom zápase K-skupiny Európskej ligy Besiktas Istanbul. Skúsený odborník sledoval aj derby Slovan - Trnava. „Ak by mal Slovan podať podobný výkon, na Besiktas by to určite nestačilo. Každý hráč belasých musí pristúpiť k zápasu nebojácne, s väčším nasadením a agresivitou v súbojoch,“ mieni Pecze.

V kariére zažil niekoľko súbojov s istanbulským klubom, ktorého dres obliekal vtedy reprezentant Miro Karhan. „Turecký klub nezačal ligu najlepšie. Zatiaľ sa len hľadá. Slovan by to mal využiť. Už je v skupine, preto nemá byť prečo nervózny. Besiktas chodí ľahko dopredu, ale v obrane má diery. Veľmi by ma potešilo, keby sa podarilo Slovanu uhrať aspoň remízu. Bol by to úspech. Prípadné víťazstvo zasa nadštandard,“ dodal tréner Pecze.