Športová (r)evolúcia: Aj o nových trendoch diskutovali známi slovenski športovci

Unikát! Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) pripravil v stredu pre odbornú i laickú verejnosť konferenciu s názvom Sport (R)evolution.

Zameraná bola na oblasť športu - jeho marketingu, legislatívy či financovania. Aktívne sa jej zúčastnilo viacero zaujímavých osobností zo sveta športu.

Dá sa neprerobiť na športe? Aký je vzťah športovca s médiami? Ako prebieha organizácia svetového športového podujatia? Práve tieto a mnohé iné otázky sa riešili počas celodennej konferencie. Medzi hosťami, ktorí vystúpili na konferencii nechýbali také mená ako Dominika Cibulková, Ľubomír Višňovský, Anastasia Kuzminová, Tomi Kid Kovács, Zuzana Rehák Štefečeková či Petra Vlhová.

„Mojou hlavnou inšpiráciou bola podobná akcia, ktorú som zažil počas olympijských hier mládeže v Buenos Aires. Chceli sme vytvoriť podujatie, ktoré by bolo výročné a prinieslo by informácie o aktuálnych trendoch, poskytlo priestor na výmenu názorov, získanie nových kontaktov a zároveň sme chceli ukázať verejnosti zákulisie športu,“ vysvetlil zámer prezident SOŠV Anton Siekel, ktorý opísal aj zaujímavý názov konferencie: „Dá sa to čítať ako revolúcia i evolúcia v športe.“

Z celej akcie mala obrovskú radosť aj tenistka Cibulková. „Veľmi sa mi tento nápad zapáčil. Ešte nikdy som sa na niečom podobnom nezúčastnila, ale veľmi ma to bavilo. Predstavila som sa v diskusii s Anastasiou Kuzminovou či Ľubomírom Višňovským. To bola radosť! Pevne verím, že takáto akcia pomôže aj nám športovcom,“ uviedla Cibulková, ktorá sa momentálne zotavuje po zranení achilovky.