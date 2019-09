Slovenský volejbalista Juraj Zaťko o reprezentácii: Mám všelijaké myšlienky...

Iba zápis v štatistike. Tak vníma svoj rekordný 242. štart v národnom tíme volejbalista Juraj Zaťko (32).

„Mal som v kariére šťastie, preto sa mi to podarilo,“ povedal Zaťko po utorňajšej prehre 0:3 na ME v Antverpách s domácim Belgickom. Zaťko je v reprezentácii 13 rokov, jeho budúcnosť v nej je však otázna.

Slovenskí volejbalisti chceli po stredajšom zápase s Nemeckom (0:3) na ME v Belgicku oslavovať postup do osemfinále, ale na definitívu si musia počkať do štvrtkového večera. Až zápas Nemecka so Španielskom (17.30 h) rozhodne, či sa zverenci Andreja Kravárika budú sťahovať na vyraďovaciu časť do holandského Apeldoornu, alebo im triumf Španielov zariadi koniec na šampionáte. Hráči aj tréner veria, že Nemci Slovákom pomôžu a potvrdia úlohu favorita.

Zaťko sa v štatistikách o jeden zápas dostal pred bývalého kapitána Emanuela Kohúta. „Juraj je lídrom, pôsobí v tíme, ako keby bol kapitán. Za to mu patrí veľká vďaka a ja mu prajem, aby sa reprezentácie len tak ľahko nevzdal,“ zaželal si tréner Andrej Kravárik.

Zaťko svoj rekord vnímal už pred odletom na ME a po zápase si povzdychol: „Už sa o tom hovorí dlho a som rád, že to mám konečne za sebou. Neberiem to ako nejaký úžasný úspech, ale ako zápis do štatistík. Ale je to, samozrejme, pre mňa pocta, že som tento rekord dosiahol v našom drese.“

Na Kravárikovu poznámku o zotrvaní v reprezentácii slovenský nahrávač zareagoval neurčito. „Človek má všelijaké myšlienky. Túto vec by som nechal otvorenú. Neviem, aká bude situácia na ďalší rok,“ uzavrel Zaťko.