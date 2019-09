Odborári žiadajú o pomoc premiéra: Pellegrinimu odovzdali petíciu za záchranu oceliarstva

Petíciu zamestnancov košickej hutníckej spoločnosti U. S. Steel za pomoc pri záchrane oceliarskeho priemyslu na Slovensku i v Európe odovzdali v stredu odborári premiérovi Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD).

Stalo sa tak počas stredajšieho výjazdového rokovania v obci Čaňa v okrese Košice-okolie.

Petíciu spustili v košickom U. S. Steel 22. júla. "Trvala sedem týždňov, podpísalo ju 8834 zamestnancov aj s dcérskymi spoločnosťami," uviedol pre novinárov predseda Rady odborov OZ KOVO v hutníckom podniku Juraj Varga. Petíciu podľa neho podporilo podpismi aj vyše 200 zamestnancov Oravských ferozliatinárskych závodov a uznesením aj odborári vo fabrike v Krompachoch, Železiarňach Podbrezová a hlinikárni v Žiari nad Hronom.

Petícia je zameraná na férové podnikanie v Európe v hutníckom odvetví, s dôrazom na sociálne vplyvy na zamestnancov a ich rodiny. Nasledovala po tom, ako vedenie U. S. Steel Košice oznámilo, že do konca roka 2021 zníži počet zamestnancov pracujúcich v oceliarňach a jej dcérskych spoločnostiach o 2500. "My sme tú petíciu spísali preto, aby sme chránili pracovné miesta a aby sa to nestalo," povedal Varga.

K znižovaniu stavov zamestnancov pristúpila firma vzhľadom na zlú situáciu na trhu s oceľou, pričom poukázala na dôsledky vysokého importu ocele z krajín, ktoré nemusia dodržiavať pravidlá platné v Európe a nie sú súčasťou európskeho systému obchodovania s emisiami.

Signatári petície okrem iného premiéra žiadajú o osobnú angažovanosť pri hľadaní a presadzovaní konkrétnych riešení, ktoré pomôžu zachrániť oceliarsky priemysel. "Ak predstavitelia Európskej únie (EÚ) nepodniknú urýchlené kroky na vytvorenie férového prostredia na podnikanie v Európe s rovnakými podmienkami pre všetkých a vláda Slovenskej republiky nepomôže pri zvyšovaní konkurencieschopnosti na Slovensku, najmä v oblasti ceny energií, tak, aby oceliarsky priemysel dokázal prekonať výzvy a prekážky, ktorého ho devastujú, naša budúcnosť bude spočítaná," uvádza sa v petícii.