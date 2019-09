Victoria Beckham opísala, čo robí s Davidom po 20 rokoch v posteli: Toto by ste nečakali!

Módna návrhárka Victoria Beckham (45) prezradila, čo robí s manželom Davidom (44) po dvadsiatich rokoch manželstva v posteli.

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Kto čakal vášeň a erotiku, bude sklamaný. Dizajnérka a jej o rok mladší manžel sú totiž posadnutí mladosťou. A pretože roky pribúdajú a vrások už je ako klasov na poli, večer si spolu ľahnú do postele - s maskou z ílu a arganového oleja.

"Ja a David sa staráme o pleť spoločne, Beckhamovci proste niekedy ležia v posteli s maskou Sarah Chapman na tvári," prezradila Victoria. Tiež priznala, že neschvaľuje všetko, čo si v minulosti obliekla či urobila. Ale považuje to za súčasť dozrievania svojej osobnosti.

"Pozerám sa na všetko tak, že v danej chvíli to bolo dobré, je to súčasť cesty, ktorá ma doviedla tam, kde som dnes. Či by som si dnes dala veľký šál Burberry? Absolútne nie! Ale vtedy som mala pocit, že je to správne, a som hrdá na to, čo sme s Davidom dosiahli," dodala úspešná mama a manželka.