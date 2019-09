Čo robiť, aby vám peniaze aj niečo zarobili?

Ak chcete, aby vám pri dnešných úrokoch peniaze aj niečo zarábali, máte len jednu možnosť – investovanie. Myslíte si, že investovanie nie je nič pre vás, že je len pre bohatých? Veď, koľko si už len viete mesačne odložiť bokom… Omyl!

Pri investičnom sporení s VÚB bankou môžete investovať do podielových fondov už od 20 eur mesačne. Investovať tak môže naozaj každý. Skúste sa len zamyslieť, koľko dáte mesačne na veci, ktoré ani nepotrebujete. Znamená to v podstate to, že si neodkladáte peniaze na účet, ale každý mesiac nakupujete podielové listy vybraného fondu. Pravidelným sporením si vytvárate finančnú rezervu, navyše mesačným investovaním znižujete riziko nesprávneho načasovania. Keď si sporíte dlhodobo, menej sa vás týka riziko krátkodobého poklesu hodnoty vašej investície. Ak nemáte vôbec žiadne skúsenosti s investovaním, je najlepšie poradiť sa na ktorejkoľvek pobočke VÚB banky. Tam vám najlepšie vysvetlia všetko dôležité. Vo vyspelých krajinách si takto vylepšuje domáci rozpočet oveľa vyššie percento domácností ako u nás na Slovensku. Možno je načase to zmeniť.

Koľko investovať mesačne?

Možno si to ani neuvedomujete, ale investujete celý život. Investujete svoj čas do rodiny, koníčkov, vecí, ktoré majú zmysel. Investovať na trhoch môžete už od malých súm, doslova pár desiatok eur. Hovorí sa, že človek by si mal z každého príjmu odložiť aspoň 10 %. Odložiť však neznamená držať ich na účte, ale investovať. Vďaka produktom VÚB môžete investovať už od 20 eur mesačne.

Barbora Štubňová, vedúca oddelenia depozít a investícií VÚB radí

Pri investovaní by ste mali dodržiavať tieto pravidlá:

Cieľ – Stanovte si jasný účel, na čo si chcete sporiť, aký objem peňazí chcete dosiahnuť a pevne sa ho držte. Vytrvalosť je pri tvorení úspor aj pri investovaní kľúčová.

Čas – Určite si očakávaný horizont, kedy chcete dosiahnuť svoj cieľ. Pozor, váš cieľ musí byť reálny.

Zdroje – Spočítajte si, akú časť príjmu si chcete pravidelne odkladať, alebo pouvažujte, akú časť vašich úspor chcete investovať, aby vám zostala dostatočne veľká rezerva pre prípadné neočakávané životné udalosti, na ktorú môžete kedykoľvek siahnuť.

Riziká – Zvážte všetky vplyvy a možné riziká spojené s investovaním, predovšetkým mimoriadne situácie, ktoré by si vyžiadali siahnuť na úspory pred želaným termínom.

Diverzifikácia – Rozložte si svoje investície produktovo, najmä z pohľadu rizika a dĺžky investície.

Pravidelné investovanie s VÚB

Možnosť investovať už od 20 eur mesačne. O financie sa stará vyškolený poradca, ktorý pozná vašu situáciu. Možnosť výberu z množstva fondov, ktoré sú rôzne zamerané a obsahujú rôzne finančné nástroje:

Bezpečné dlhopisy – najnižšie riziko

Akciové trhy + dlhopisy – stredné riziko

Akciové a dlhopisové trhy rozvíjajúcich sa krajín – najvyššie riziko

Ideálne riešenie pre dlhodobé investičné sporenie: