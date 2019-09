Moderátorka Puškárová sa nevie nabažiť synčeka: Z Adamka vyrastá zlatíčko, aké by chcel doma každý!

Takého roztomilého chlapčeka by chcela doma každá mama! Moderátorka Zlatica Puškárová (42) uverejnila milú fotku, kde ukazuje, aké zlatíčko sa ukrýva doma, kým obaja rodičia prinášajú Slovákom najnovšie správy v televízii.

Rozkošnejší už byť nemôže! Dvojročný syn Zlatice Puškárovej svojím správaním láme srdcia fanúšičiek obľúbenej moderátorky.

"Aj ja VÁS sledujem. Už tretí deň prežíva Adamko rýdze šťastie, vďaka tejto smiešnej prilbe, píšťalke a ďalekohľadu. Tá neuveriteľná radosť, keď túto súpravičku dostal, mi ešte stále robí DEŇ. Prilbu nosí všade, večer s ňou zaspáva, s ňou jedáva a ráno musí byť pripravená do akcie. Do ďalekohľadu sa zásadne pozerá naopak. Realitu tak vidí vzdialene a akékoľvek snahy o iné videnie SVETA sú zamietnuté. Nuž, už aj malý človiečik má svoj NÁZOR.... Je úžasné sledovať, ako sa vekom zásadne menia potreby, ktoré nás robia šťastnými! Teraz je to píšťalka, uvidíme, čo bude o 10 rokov," uviedla na Instagrame Zlatica.