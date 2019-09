Slavia bola blízko senzácie, Škriniar po zápase chválil súpera

Českého futbalového majstra Slaviu Praha delilo iba pár minút od senzačného víťazstva v úvodnom vystúpení v Lige majstrov.

V utorok na štadióne Interu Miláno odohrali "zošívaní" s favoritom vyrovnanú partiu, od 63. minúty viedli 1:0 a o plný bodový zápis prišli až v nadstavenom čase.

"Som hrdý na tím. Hráči splnili to, čo sme si povedali pred zápasom, na druhej strane, inkasovali sme zbytočný gól a premárnili sme tri-štyri situácie, v ktorých sme mohli streliť rozdielový gól. Pred duelom by som takýto výsledok bral, ale teraz som aj trochu sklamaný, pretože sme mohli zvíťaziť," povedal pre iDnes.cz tréner Slavie Jindřich Trpišovský.

Jeho zverenci získali v Taliansku vôbec prvý bod v histórii Slavie.

Keď žreb prisúdil Pražanom do skupiny FC Barcelona, Borussiu Dortmund a Inter Miláno, jeden z prítomných funkcionárov Slavie na ceremoniáli sa nezdržal smiechu. Zrejme nikto nedával českému šampiónovi veľa šancí na postup, aspoň do jarnej časti Európskej ligy. Po uchmatnutom bode na San Sire však svojim tajným nádejam položili reálny základ. "Dúfame, že si zahráme o postup do poslednej chvíle. Tiež však vieme, ako vieme zahrať v Karvinej alebo Opave. V Miláne to bolo super, hrali sme aktívne a dobre, no ak chceme uspieť, musí sa stretnúť viacero okolností," prezradil Trpišovský.

K hlavným strojcom pozitívneho výsledku Slavie bol obranca David Hovorka, ktorý dokázal "vymazať" útočníka domácich Romelua Lukakua. "Dajte mu najlepšiu známku. Musí ju mať v každých novinách," nešetril chválou na jeho adresu tréner Trpišovský. Výškový rozdiel medzi Hovorkom a belgickým zakončovateľom je takmer dvadsať centimetrov a Lukaku, s prezývkou "tank", mal výhodu aj v telesných proporciách. Napriek tomu sa cez 26-ročného stopéra nedokázal presadiť.

"Veľmi nám pomáhal Tomáš Souček, ktorý pred nami stopérmi držal os ihriska, ja som zbieral druhé lopty, inokedy som čakal na súboje. Proti nám nastúpili skvelí hráči, takže sme museli byť neustále v pozore. Tréner nás však dobre pripravil na ich štýl. Vedeli sme, že často využívajú práve Lukakua na sklepávanie lôpt ostatným hráčom pod sebou, ktorí sú lepšie rýchlostne disponovaní. My sme si verili, chceli sme súperovi vnútiť našu hu a to sa nám najmä v druhom polčase podarilo. Teraz sme s výsledkom trochu mrzutí, ale pred zápasom by sme ho určite všetci brali," povedal pre iDnes.cz Hovorka.

Na opačne strane odohral celé stretnutie slovenský reprezentant Milan Škriniar. Hoci netajil sklamanie z remízy, pripomenul, že išlo iba o prvý zápas. "Stál proti nám ťažký súper. Chýbala koncentrácia. Slavia bola náš najnáročnejší protivník v tejto sezóne. Ak by sme však hrali celý zápas rovnako ako v posledných minútach, myslím si, že by sme zvíťazili. Čaká nás ďalších päť stretnutí, v nich musíme ukázať viac charakteru a odhodlanosti, pretože dnes sme nehrali dosť dobre," zhodnotil Škriniar výkon mužstva na oficiálnom webe Interu.

Slavia Praha najbližšie 2. októbra privíta Borussiu Dortmund, Inter pocestuje do Barcelony.

Dnešný program:

A-skupina

18.55 FC Bruggy - Galatasaray Istanbul

21.00 Paríž Saint-Germain - Real Madrid

B-skupina

18.55 Olympiakos Pireus - Tottenham Hotspur

21.00 Bayern Mníchov - CZ Belehrad

C-skupina

21.00 Šachtar Doneck - Manchester City

21.00 Dinamo Záhreb - Atalanta Bergamo

D-skupina

21.00 Atletico Madrid - Juventus Turín

21.00 Bayer Leverkusen - Lokomotiv Moskva