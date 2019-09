Irán aj USA vylučujú spoločné rokovania: Vyhlásenie, aké by ste od Trumpa nečakali

Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že by sa so svojím iránskym náprotivkom Hasanom Rúháním v rámci budúcotýždňovej všeobecnej rozpravy Valného zhromaždenia OSN v New Yorku radšej nestretol, ale nič nevylučuje.

Informovala o tom agentúra AFP. "Ja nikdy nič nevylučujem, ale radšej by som sa s ním nestretol," povedal Trump po sobotňajších útokoch dronmi na dve významné ropné zariadenia v Saudskej Arábii. Zodpovednosť za tieto útoky pripisujú Spojené štáty Iránu. Trumpove slová prišli po tom, čo iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí vyhlásil, že priame rokovania medzi islamskou republikou a Washingtonom neprichádzajú do úvahy. Najhoršia ropná kríza za posledné roky: Stojí Irán na pokraji vojny? Terčom jedného z dvoch sobotňajších útokov bol spracovateľský závod štátnej ropnej a plynárenskej spoločnosti Saudi Aramco v meste Bikajk. Drony zaútočili aj na ropné pole Churajs. Útoky vážne narušili produkciu ropy v týchto zariadeniach. Chameneího výroky nasledovali po tom, čo Trump vyhlásil, že je presvedčený, že za víkendovými útokmi dronmi na kľúčové saudskoarabské ropné zariadenia stojí Irán. Útoky najprv spôsobili prudké zvýšenie cien ropy. Útoky, ku ktorým sa prihlásili jemenskí povstalci-húsíovia, totiž postihli zhruba polovicu produkcie ropy Saudskej Arábie. Iránsky prezident Hasan Rúhání v pondelok vyhlásil, že tieto útoky jemenských povstalcov boli ich "legitímnou obranou a protiútokom" za to, že Saudská Arábia vedie proti húsíom vojnu v Jemene. "Koalícia pod vedením Saudskej Arábie bombarduje Jemen každý deň," zdôraznil Rúhání.