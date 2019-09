Od vraždy muža podsvetia Surovčíka († 46) ubehlo 16 rokov, doteraz je neobjasnená: Zarobil miliardu korún, zastrelili ho!

Zostane premlčaná? Od vraždy Jozefa Surovčíka († 46), ktorého spájajú s klanom takáčovcov, uplynie dnes už 16 rokov.

Hoci viacero brutálnych popráv mafiánskych bossov sa po rozviazaní jazyka Mikuláša Černáka a po zadržaní klanu piťovcov darí objasňovať, smrť kráľa bratislavských diskoték a herní zostáva stále zahalená rúškom tajomstva. Kto bol Jozef Surovčík a prečo polícia prerušila vyšetrovanie?

Osudným sa Surovčíkovi stali jeho denné rituály a takmer žiadna obava o život. Kto ho poznal, musel dobre vedieť, že každé ráno okolo ôsmej hodiny chodí na prechádzku so svojím psom, a to stále po tej istej trase. Tento svoj zvyk nezmenil ani potom, čo v júli 2003 zabili jeho priateľa, jedného z bossov bratislavského podsvetia Jána Takáča. Ten Surovčíkovi a jeho podnikom poskytoval ochranu.

Bez ochranky

„Neboj sa, mne sa nič nestane,“ spomína na jeho slová pár týždňov pred smrťou jeho kamarát. Sebavedomie Surovčíka však dostalo zakrátko na frak. Zabijak si ho počkal 18. septembra 2003 na Seneckých jazerách, kde ho 7 ranami brutálne zavraždil. Šesť rán bolo nájdených v jeho tele, ranu istoty však dostal aj zozadu do hlavy. Podnikateľovi, ktorý sa v televízii ako prvý pochválil, že zarobil miliardu korún (33 193 918,87 eur), sa vypomstilo, že chodil bez ochranky. Jeho známi ho označujú za absolútne bezkonfliktného človeka, ktorý rád fajčil cigary a trávil letá na jachte na Jadrane. Vo svojich firmách často zamestnával členov rodiny a zamestnanci ho mali veľmi radi. „Jožko bol zlatý človek, kam vložil peniaze, tam ich vedel zarobiť,“ prezradil jeho priateľ Peter.

Kto je za tým?!

Po jeho vražde sa okamžite začalo špekulovať, že za jeho koncom môžu stáť Albánci, s ktorými mal v minulosti obrovské konflikty pre drogy. „Mali konflikt s Albáncami, ktorí sa v ich podnikoch snažili predávať heroín, kokaín. To im ale kazilo biznis,“ povedal v relácii RTVS Mafiáni bývalý príslušník SIS Peter Tóth. Zrejme najväčšiu chybu urobil, keď súhlasil s prepisom firiem Jozefa Svobodu na svoju osobu. Prevzal aj Cassino Forum, ktoré bolo čiastočným vlastníkom vládneho hotela Forum a kazil štátu predaj. Nitky zločinu by však mohli viesť aj ku gangu piťovcov. Na rozdiel od vraždy Jána Takáča, ku ktorej sa mal priznať Juraj Ondrejčák, alias Piťo, sa k brutálnej poprave Surovčíka zatiaľ nehlási nikto.

Polícia dlhé roky v prípade vraždy Surovčíka tápala a 14. októbra 2009 prerušila trestné stíhanie. Po troch rokoch mal nastať zvrat. Ako informoval Nový Čas, polícia začala spolupracovať so svedkom, ktorý mal vniesť do prípadu viac svetla. Nestalo sa tak. „Vykonané dostupné procesné úkony neoprávňujú vykonať trestné stíhanie voči určitej osobe, teda nebolo vznesené obvinenie žiadnej konkrétnej osobe,“ vysvetlil hovorca Policajného prezídia Michal Slivka s tým, že vec zostáva naďalej v pozornosti polície, ktorá vykonáva úkony operatívno-pátracej činnosti za účelom zistenia páchateľa skutku. Nie je tak vylúčené, že táto vražda zostane premlčaná. Zvrat by mohol podľa bývalého policajného prezidenta Jaroslava Spišiaka nastať len za určitých okolností. „Objasniť tento trestný čin by sa mohlo podariť, ak by začal hovoriť niekto zo zadržaných,“ uviedol pre Nový Čas.

Poľovačka na Ružiča

Blízkym človekom nebohého Jozefa Surovčíka bol Ivo Ružič (56), s ktorým figuroval vo viacerých jeho firmách. Aj na neho si podsvetie niekoľkrát brúsilo zuby. Naposledy v roku 2004 vybuchla nálož v reštaurácii v Ružinove, kde sedel aj s ochrankou. Život mu zachránil aj fakt, že spolu s rodinou sa často zdržoval v Španielsku. Policajti si na neho posvietili v kauze Tiché víno, v ktorej mal pripraviť štát na daniach o 1,4 milióna eur.

„Verím, že môj mandant bude oslobodený. Vyšetrovatelia spolupracovali aj s českou stranou a tá trestné stíhanie svojich firiem zastavila, takže uznala, že to podvod nebol,“ vyjadril sa v roku 2018 advokát Iva Ružiča Ladislav Kuruc. Pojednávanie v tejto veci sa malo uskutočniť v auguste 2019, sudca ho však odročil. Tento prípad mal kurióznu dohru. Keď polícia u Ružiča hľadala daňové podklady, našli zbrane, na ktoré nemal papiere. Bránil sa, že sú to historické kúsky po Surovčikovi, ktoré mu vraj omylom priniesli po jeho smrti zabalené v škatuli.

Kto bol Jozef Surovčík

patril do skupiny takáčovcov, ktorí zaisťovali ochranu jeho podnikom

podnikateľ, ktorý bol zapísaný v 25 firmách

vlastnil množstvo diskoték a reštaurácií ako Laverna či U františkánov

do jeho portfólia patrili aj herne, na Slovensko ako prvý priviezol BINGO

ako prvý sa pochválil, že zarobil miliardu korún

bol spájaný s niektorými politikmi, patril k nim aj starosta Ružinova a niekdajší poslanec NR SR za SDKÚ Pavol Kubovič, ktorý často obedoval v jeho reštaurácii Jadran

mal syna Tomáša, ktorý po ňom zdedil obrovské impérium

zavraždili ho na Seneckých jazerách 18. septembra 2003

Synovi učarovali celebritky

Jozef Surovčík zanechal po sebe jediného syna Tomáša (39), ktorému do rúk padlo obrovské impérium. Ako sa zdá, mladý muž nie je taký zdatný podnikateľ ako jeho otec a preslávil sa skôr vzťahmi so známymi ženami. Blízko k nemu mala mať v minulosti moderátorka JOJ Saša Orviská či bývalá redaktorka TA 3 Alexandra Beljajevová. So Surovčíkom ml. bola v minulosti spájaná aj Marianna Ďurianová. Nový Čas odfotil auto známej moderátorky niekoľko nocí pred jeho bytom. Známa blondínka sa vtedy k vzťahu nevyjadrila a Surovčík ho poprel.

Mladík z bohatej rodiny skončil v chomúte až s Bibiánou Obrimčákovou, ktorá prvýkrát zahviezdila v šou Česko Slovensko má talent. Jej matka, bývalá štátna tajomníčka ministerstva školstva, si vzala expartnera Ivety Radičovej, paraolympionika Jána Riapoša a jej otec Peter dral lavice v parlamente za Smer a bol primátorom mesta Stropkov.

