Pod Bratislavským hradom rastie novostavba, no ceny bytov sú šialené: Z tej sumy sa vám zatočí hlava!

Bývanie len pre extrémne bohatých? Pod Bratislavským hradom začali prípravné práce pred výstavbou projektu Vydrica.

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Od budúceho roka začne v najlukratívnejšej časti hlavného mesta vyrastať moderná obytná štvrť so 450 bytmi. Napriek tomu, že ceny pod Hradom dosiahnu v rámci Bratislavy zrejme cenový strop, o záujemcov sa developer nebojí.

V týchto dňoch vykonáva investor terénne úpravy od Rybárskeho cechu až po Vodnú vežu, po ktorých bude na rade statické zabezpečenie hradného brala. Výstavba prvej etapy projektu má byť spustená začiatkom budúceho roka a dokončená koncom roka 2022. „Hrubé terénne úpravy boli začaté v auguste a skončené by mali byť okolo januára a februára budúceho roka. Nasledovať budú práce na technickej infraštruktúre,“ priblížil šéf developmentu Vydrica Juraj Juritka. Všetky práce, ktoré sa pod Hradom realizujú, majú podľa jeho slov platné povolenia.

Na pozemku je viacero historických pamiatok, investor však tvrdí, že ich v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom zakonzervuje. „Múr za Arzenálom sme geodeticky zamerali, nafotili a digitálne zadokumentovali. Momentálne ho rozoberáme schváleným postupom. Rovnako pozostatky Kempelenovho vodovodu, ktorý bol odbornou firmou zadokumentovaný a rozobraný na tehly, ktoré zakonzervujeme a uložíme na vhodné miesto,“ vysvetlil vedúci realizácie stavieb Daniel Horník. Stavebné práce v druhej a tretej fáze budú pozostávať s prípravy terénu od Vodnej veže k Mostu SNP, výkopov a odťaženia hradného brala.

Najdrahšie byty v meste?

Aj keď projekt Vydrica je len vo svojej počiatočnej fáze, problém s kupcami mať zrejme nebude. Developer vo verejnej debate pripustil, že sa stretáva so záujemcami, aj keď konečná cena bytov v najlukratívnejšej časti Bratislavy sa stále finalizuje. Špekulácie však hovoria o cene prevyšujúcej päťtisíc eur za štvorcový meter. Nový Čas sa pokúšal kontaktovať investora s konkrétnymi otázkami, no do uzávierky sa nevyjadril.

Projekt Vydrica:

Počet podlaží - 7

Počet bytov - 450

Parkovacie miesta - 700

Obchody - 9 700 m2

Kancelárie - 9 000 m2

Náklady - 200 000 000 eur

Plánované ukončenie výstavby - rok 2024

Odhadovana cena za m2: vyše 5 000 eur

Najdrahšie projekty v Bratislave:

Stein 2, Staré Mesto

4-izbový byt s balkónom (100 m2)

- Cena bytu: 388 624 €

- Cena za m2 - 3 886 €

NUPPU, Ružinov

4-izbový byt s terasou (86 m2)

- Cena bytu: 325 208 €

- Cena za m2 - 3 781 €

Einpark, Petržalka

3-izbový byt s výmerou 69,20 m2

- Cena bytu: 223 900 €

- Cena za m2 - 3 235 €

Guthaus, Nové Mesto

4-izbový byt s terasou (145,86 m2)

- Cena bytu: 345 400 €

- Cena za m2 - 2 368 €

Dve Sýpky, Jarovce

4-izbový byt s balkónom a terasou (191,80 m2)

- Cena bytu: 379 600 €

- Cena za m2 - 1 979 €