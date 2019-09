Slovensko má menšinovú vládu: Na koho hlasoch visí koalícia?!

Keď koalícia nemôže, nezaradený pomôže? Vládne strany od pondelka nemajú dostatočnú silu na pretláčanie vlastných zákonov a musia sa spoliehať na hlasy opozičníkov a predovšetkým nezaradených poslancov.

Problém v tom však nevidia a dávajú im za pravdu aj štatistiky hlasovania. Keď koalícia potrebovala, vždy za jej návrhy zahlasoval aj niekto iný. Na koho šnúrkach visí vládna trojica Smer, Most a SNS? Hneď, ako tesne po voľbách vysvitlo, že Radoslav Procházka zo Siete chystá spoluprácu so Smerom, opustila ho štvorica poslancov. Celkovo doteraz najviac odchodov zaznamenal Most-Híd, najjednotnejšia bola, naopak, SNS. Poslednú kvapku pridali odídenci od Bugára Martin Fedor a Katarína Cséfalvayová, kvôli ktorým sa počet koaličných poslancov zúžil na 74 zo 150. Slovensku tak oficiálne vládne vláda s menšinovou podporou v parlamente.

Koaliční poslanci skutočnosť, že nemajú dosť poslancov, bagatelizujú. „To je jedno, s koľkými poslancami dovládne vládna koalícia. Hlavné je, aby dôležité a potrebné veci ešte prešli,“ uviedol Béla Bugár s tým, že nikto nemôže poslancovi zakázať hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia. Keď štvorica nezaradených poslancov Alena Bašistová, Peter Marček, Martina Šimkovičová a Rastislav Holúbek hlasuje podľa vlastného svedomia a vedomia, často hlasuje v súlade s predstavou koalície. Uvedomuje si to aj poslanec Smeru Erik Tomáš. „Dlhodobo už vládnu koalíciu v parlamente, vrátane zákonov, podporuje skupina nezávislých poslancov,“ vysvetlil Tomáš.

Cenník za hlasy?

Šéf Smeru Robert Fico v roku 2004 ako opozičný poslanec podobnú situáciu komentoval jasne: „Existencia dohody o spolupráci medzi SDKÚ a nezávislými poslancami nie je možná bez toho, aby jej súčasťou nebol cenník za hlasy. Smer takýto kupecký spôsob vládnutia odmieta.“ Nový Čas sa preto spomenutých nezaradených poslancov pýtal, či dostali od koalície nejaké ponuky za podporu vládnych návrhov. Všetci svorne tvrdia, že nie. To isté hovorí aj Peter Pčolinský zo Sme rodina.

Jeho strana pomohla Smeru napríklad pri zastropovaní dôchodku. „Za zákony hlasujeme podľa obsahu a podľa toho, či pomôžu ľuďom, nie podľa toho, kto ich predkladá. Nie sú závislí od našej podpory, pretože táto koalícia má stále väčšinu, hoci ju nemá formálne. Dvaja odídenci z Mosta hlasujú naďalej s koalíciou a aj iné opozičné strany s nimi v minulosti zahlasovali,“ uviedol Pčolinský. Kotlebovci, ktorí takisto neváhajú pri hlasovaniach podporiť koaličné zákony, do uzávierky neodpovedali.

Budú nezaradení naďalej podporovať koalíciu?

Rastislav Holúbek, nezaradený poslanec

Ja pôjdem zákon od zákona podľa toho, či je dobrý, alebo nie, lebo keby sme vytiahli predchádzajúce hlasovania, tak sme ich nepodporovali za každých okolností.

Peter Marček, nezaradený poslanec

My budeme podporovať vládne zákony tak, ako sme ich podporovali doposiaľ. Kým by som sa nestal členom niektorého z koaličných klubov, tak dovtedy sa nemôžu na to spoliehať.

Alena Bašistová, nezaradená poslankyňa

Podporím tak ako doposiaľ, každý koaličný či opozičný návrh, ktorý má zmysel a je prerokovaný s odborníkmi z praxe z danej oblasti, príslušnými rezortmi a sociálnymi partnermi.

Martina Šimkovičová, nezaradená poslankyňa

Nevyjadrila sa





Parlamentné počty

Koalícia- 74 poslancov

Opozícia a nezaradení- 76 poslancov

Väčšina v NR SR je- 76 poslancov