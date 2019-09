Zlé správy pre Kočnera do basy: Toto obvineného podnikateľa vôbec nepoteší

Obvinený podnikateľ Marián Kočner (56) sedí za mrežami už od júna minulého roku. Počas jeho pobytu vo väzbe došlo k nečakanej „návšteve“ zlodeja v jeho vile na bratislavskej Kolibe.

V nej žil spolu so svojou partnerkou Karolínou. Čin začala vyšetrovať aj polícia, no napokon stíhanie prerušili - páchateľ sa nenašiel.

Kočnerovi sa do domu vlámali v auguste v roku 2018. Neželaný návštevník vnikol do jeho obydlia krátko po jednej hodine ráno. „Páchatelia sa mali dostať do domu pomocou rebríka cez balkón, mali vypáčiť balkónové dvere a dostať sa až k trezoru, ktorý už nedokázali otvoriť, nakoľko spustili bezpečnostný alarm,“ tvrdil náš zdroj. Vyšetrovatelia začali vo veci konať, avšak nespomínali žiadnu krádež. Polícia len potvrdila, že vedú trestné stíhanie vo veci porušovania domovej slobody.

Bolo teda otázne, či Kočnerovcom z domu niečo zmizlo. „Možno nedošlo ku krádeži ani lúpeži alebo ku konkrétnej škode, páchateľ mohol vniknúť do domu povedzme aj cez balkónové dvere, čím vznikla škoda menšia ako 266 eur, preto polícia nerieši poškodzovanie majetku,“ vysvetľovala rektorka Akadémie policajného zboru Lucia Kurilovská.

Nový Čas však zistil, že pred časom polícia trestné stíhanie prerušila. „V súvislosti s Vami uvedeným prípadom bolo vyšetrovanie uvedeného skutku zo strany vyšetrovateľa Policajného zboru dňa 28. 1. 2019 v súlade s ustanoveniami trestného poriadku prerušené, nakoľko vyšetrovaním neboli zistené skutočnosti oprávňujúce vykonať trestné stíhanie proti určitej osobe,“ uviedol hovorca Michal Szeiff.