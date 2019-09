Košický župan priniesol dobré správy: Prinesie nám Hongkong 10-tisíc pracovných miest?!

Summit priblížil metropolu východu k Číne. Hongkong a Slovensko delia tisícky kilometrov železníc, no práve lokalita Bočiar na východe našej krajiny má šancu sa posunúť do úzkeho výberu na export tovaru novou Hodvábnou cestou. Prekladisko pre pol milióna kontajnerov by mohlo priniesť až 10-tisíc pracovných miest.

Župan Rastislav Trnka priniesol z Ázie dobré správy. „Partneri majú záujem, aby sa vybudovalo prekladisko na import a export tovaru novou Hodvábnou cestou. Preto som už vlani u nás rokoval s čínskou delegáciou práve v Bočiari a teraz v Hongkongu,“ priblížil. Naznačil, že ide o výber vhodného centra pre čínsko-európske vlaky. Podľa župana vybudovanie logistického centra pri Košiciach na konci širokorozchodnej trate je najlogickejším riešením. „Vznikla by tu brána medzi Čínou a EÚ, lebo predĺženie trate až do Viedne nie je strategickým rozhodnutím pre Slovensko a aj celý východ republiky,“ spomenul Trnka. Otvoriť galériu Župan Rastislav Trnka Zdroj: kz „Najväčšou konkurenciou je Maďarsko, kde však musia dobudovať trať i obslužné činnosti až za pol miliardy eur. Ekonomicky vhodnejšie je spustiť projekt práve u nás,“ dodal s tým, že dúfa, že sa rokovania podarí dotiahnuť do úspešného konca ešte počas jeho funkčného obdobia. Slovensko má však s kým súťažiť.Ekonomicky vhodnejšie je spustiť projekt práve u nás,“ dodal s tým, že dúfa, že sa rokovania podarí dotiahnuť do úspešného konca ešte počas jeho funkčného obdobia. Vznikom nového terminálu v Bočiari v blízkosti U. S. Steelu by u nás mohlo stáť prekladisko tovaru s kapacitou 500 000 kontajnerov ročne. V Košickom samosprávnom kraji by vzniklo 5- až 10-tisíc nových pracovných miest. Uvažuje sa o rozlohe 560 hektárov.