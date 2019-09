Koniec tajnostiam! Rytmus prvýkrát ukázal Sanela v celej kráse: Jeho výraz nemá chybu

Nevie sa naňho vynadívať! Raper Patrik Rytmus Vrbovský (42) si rolu otca užíva na sto percent. Svojho synčeka doteraz veľmi neukazoval, po takmer dvoch mesiacoch od jeho narodenia však vôbec prvýkrát spravil výnimku.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Manželia Patrik a Jasmina Vrbovskí strážia súkromie svojho prvorodeného potomka ako oko v hlave. Rodinné šťastie si užívajú v súkromí a s fanúšikmi na sociálnych sieťach sa delia len o to, čo uznajú za vhodné. Vrátane tváričky ich najväčšieho pokladu.

Jasmina pred 6 týždňami porodila synčeka Sanela: Môže vyzerať takto?!

Po takmer dvoch mesiacoch od narodenia však Patrik prekvapil, keď vôbec prvýkrát zverejnil Sanela v celej jeho kráse. "Nezaplatiteľné momenty so synom. Až teraz si uvedomujem, jak musí byť zlé, keď otec má na prvom mieste svoje záujmy miesto rodiny. Nesúdim nikoho, ale byť milujúci otec je správne," vyznal sa Rytmus k intímnej fotke so svojím synčekom. Na nej pózujú vo vani pri spoločnom kúpaní. A z výrazu malého je zrejmé, že si to s tatom náramne užíva.