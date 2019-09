Prvé halušky podávali v Dechtároch: Jedna porcia stála dve koruny

Oslava bryndze a halušiek. Slovenské národné jedlo sa prvýkrát objavilo v menu salaša Dechtáre pred 60 rokmi. Pôvodný jedálny lístok sa síce nezachoval, ale halušky na tom istom mieste podávajú podľa pôvodnej receptúry.

Chutili našim predkom, oblizujú sa pri nich súčasníci a zgustnú si na nich aj budúce generácie. Obľúbenú pochúťku si nedá ujsť takmer nikto, kto ide okolo, vrátane prominentov.

Chutná slovenská národná špecialita rozvoniavala už v domácnostiach našich prastarých rodičov. Prvýkrát ju však začali predávať až v novodobej histórii. Na ceste do Tatier, medzi Ružomberkom a Liptovským Mikulášom, sa na jedálnom lístku salaša Dechtáre objavili v roku 1959. Napísal ich tam prevádzkar Jozef Herczeg z Ľubochne. „Varíme ich stále rovnako podľa pôvodného receptu, ktorý sa na tomto salaši traduje už 60 rokov,“ povedal súčasný majiteľ Salaša Dechtáre Miroslav Fukas (49).

Halušky na salaši predáva posledných 16 rokov. Čašník Miroslav Bobek (36) prezradil, že ľudia si stále najviac objednávajú práve túto slovenskú top špecialitu.Keď však na vlastné uši počul objednávku od svetoznámej rockovej kapely Iron Maiden, ostal zaskočený. „Halušky si síce nedali, mali iba kávu, ale vedia o nich a sľúbili, že si ich dajú nabudúce,“ vysvetlil čašník.

Porcia stála 2 koruny

Presný dátum, keď sa vpísali halušky do menu, zatiaľ nie je známy. Súčasný majiteľ však po ňom usilovne pátra. „Jediné, čo sa zo starých čias zachovalo, je práve recept, a ten je najdôležitejší. Radi by sme však poznali ten deň, keď sa halušky dali prvýkrát kúpiť. Keď na to prídeme, určite potešíme zákazníkov špeciálnou akciou,“ dodal majiteľ salaša.

Halušky v tom čase podľa neho stáli aj so žinčicou 2 koruny, pôvodný jedálny lístok sa však nezachoval. Salaš stál pôvodne na inom mieste, približne 50 metrov nad Vyšnými Dechtármi, ktoré sú zatopené Liptovskou Marou. Postavilo ho jednotné roľnícke družstvo, ktoré v tom čase viedol už spomínaný Jozef Herczeg.

Legendárne Dechtáre

Liptovská Mara zatopila 13 obcí, v jednej z nich stál aj pôvodný salaš Verona

Otvorený je nonstop

V Dechtárskom salaši vítal zo začiatku hostí originálny bača Ján Lako Turek

Navštívil ho aj legendárny hokejista Stan Mikita

Otvoriť galériu Jozef Herczeg, autor nápadu s haluškami. Zdroj: arg Vymyslel novinku, skončil v base

Jozef Herczeg ako predseda JRD Nový Liptov v Malatinách, v regióne s nízkou hodnotou pôdy, chcel zvýšiť zisky a zabezpečiť ľuďom príjem. Keď to nešlo z poľnohospodárstva, vymyslel doplnkové aktivity, ako by si mohli ľudia zamestnaní na družstve privyrobiť. Ženám, ktoré v lete robili na družstve, vymyslel prácu aj cez zimu.Komerčný Dechtársky salaš bol jedným z jeho ná- padov, začal v ňom predávať bryndzové halušky. Takýchto salašov plánoval viac. Choval pri ňom husi a kačky, ktoré sa podávali hosťom. Za jeho podnikateľské aktivity ho komunisti zatvorili do väzenia.