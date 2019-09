Stav Karla Gotta sa zhoršil, neprijíma návštevy: Pomôže mu nádej z Ameriky?!

Zákerná choroba sa prejavuje čoraz viac! Legendárny český spevák Karel Gott (80) len pred pár dňami verejne oznámil, že bojuje s akútnou leukémiou.

Hoci uznávaný umelec poctivo podstupuje liečbu, podľa denníka Blesk sa jeho zdravotný stav natoľko zhoršil, že vo svojej pražskej vile prestal prijímať návštevy a okrem jeho najbližších sa k nemu nikto nedostane. Záchranou by v tejto vážnej situácii mohla byť podľa odborníka liečba z Ameriky.

Gott, ktorý pred štyrmi rokmi úspešne podstúpil intenzívnu liečbu rakoviny lymfatických uzlín, nedávno zverejnil na svojom internetovom profile veľmi dojemné a úprimné stanovisko. Otvorene v ňom prehovoril o tom, že bojuje s akútnou leukémiou.

No hoci nemá žiadne hviezdne maniere a vzorne navštevuje lekárov, choroba o sebe dáva nepríjemne vedieť. „Mali sme sa vidieť teraz cez víkend, ale, bohužiaľ, mi volala Ivanka, že to nejde, pretože je Karlovi zle,“ povedal Blesku muzikant Pavel Větrovec, ktorý s viacnásobným zlatým Slávikom spolupracuje už desiatky rokov.Gott, ktorého pracovný diár je tradične preplnený, upustil aj od účasti na spoločenských podujatiach.

Nádej spoza mora

Podľa odborníka je totiž legendárny spevák vo veľmi vážnej situácii a doktori si pre vyšší vek nemôžu dovoliť príliš agresívnu liečbu, ktorá by pri oslabenej imunite mohla byť nebezpečná. „Do úvahy prichádza veľmi nákladná biologická liečba, obzvlášť tá z Ameriky vykazuje veľmi priaznivé výsledky aj pri vážnejších formách akútnej leukémie, no ani my nie sme všemohúci,“ povedal pre extra.cz expert, ktorý, vzhľadom na citlivosť prípadu, si neprial byť menovaný.

Pri akútnej leukémii kostná dreň podľa neho už nie je schopná vytvárať ďalšie zdravé krvinky, čoho následkom je málokrvnosť. Pacientom navyše chýba kyslík, čo ich šialene vyčerpáva. Karlovi je najväčšou oporou manželka Ivana, ktorú nedávno s láskou označil za svoju „infúziu“.