Mladá Slovinka Janja Garnbretová: Pavúčia žena chce zlato z OH!

Úspech a príťažlivosť. Toto spojenie je najlepšou reklamou pre každý šport. Má ho aj športové lezenie, ktoré čaká v Tokiu 2020 premiéra pod piatimi kruhmi!

Je ním iba 20-ročná Slovinka Janja Garnbretová, ktorá je už šesťnásobnou svetovou šampiónkou a zvyká si na prívlastok „Pavúčia žena“.

No kým mužský nositeľ tejto prezývky Francúz Alain Robert zdoláva budovy, mladá Slovinka si vybrala športové lezenie, v ktorom je so šiestimi titulmi najúspešnejšou pretekárkou v histórii svetových šampionátov v tomto mladom športe.

Liezť začala ako sedemročná, samozrejme, na prírodných skalách. No hneď ako sa dostala na lezeckú stenu v školskej telocvični, už ju neopustila. „Každý výstup je pre mňa výzva. Z domu som naučená, že vzdať sa je to najjednoduchšie na svete, ale prekonať sa dokážu len šampióni,“ vyznala sa Janja, ktorá vraj všade, kam chodí, skúma, či by to zliezla. Aj v horách, aj v mestách. Na olympiádu sa veľmi teší, ale to, že práve ona je najväčšou favoritkou, berie s úsmevom. Vraj priveľa favoritov pohorelo.

Jeden z piatich

Športové lezenie (climbing), ktorému sa venuje 35 miliónov ľudí v priemernom veku 23 rokov v 140 krajinách, je jedným z piatich nových športov na OH 2020. Súťažiť sa bude v kombinácii (lezenie na rýchlosť, bouldering a lezenie s lanom). Nováčikmi sú ešte karate, skejtbording, surfovanie a bejzbal/softbal, ktoré sa vracajú po 12 rokoch.