Adam Ďurica sa stal slávnym vďaka SuperStar: Ako si spomína na účasť v šou?

Spevák Adam Ďurica (31) sa nedávno presťahoval z Hlohovca do Trnavy, kde žije s manželkou Kristínou (31) a s takmer ročným synčekom Timotejom.

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

„Je to ten najzlatší chlapček na svete,“ hovorí pyšný tato, ktorý nám porozprával nielen o svojom veľkom poklade, ale aj o nedávno zosnulom spevákovi skupiny Hex a tiež o svojich najnovších plánoch.

„Celé leto som robil muziku, pre mňa je to najsilnejšie obdobie, keď máme najviac hraní. Ak niečo nenahráš v lete, na jeseň to nestihneš vydať,“ hovorí Adam, ktorému sa už pár rokov veľmi darí a jeho piesne znejú zo všetkých rádií. „Nahrával som prvé nápady na nový album, ale hlavne som robil s Karmen Pál-Baláž, pre ktorú píšem pesničky a vyzerá to, že sme už v záverečnej fáze.“

Hudbu má v krvi

Spomínaná Karmen sa umiestnila na 3. mieste v SuperStar 2018. Adam sa tak spolu s ňou vrátil do čias, keď aj on súťažil v tejto speváckej šou. „Bola to vtedy taká sladká neskúsenosť a veľká energia niečo dokázať. Bolo to správne a som rád, že to tak bolo, že som SuperStar zažil, pretože to bol pre mňa odrazový mostík na to, aby som mohol robiť muziku. Je to šanca pre všetkých nádejných spevákov a možnosť ukázať, čo v nás je.“