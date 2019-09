Mladík († 21) si prečítal správy v mobile svojej frajerky: O pár hodín došlo k veľkej tragédii

Neuniesol rozchod! Mladík siahol po tom najkrajnejšom riešení.

Brit Jacob Standbridge († 21) sa rozišiel so svojou priateľkou Cierou Barnes po tom, čo si v jej mobile prečítal správy, ktorých obsah nie je známy.

Ako informuje britský denník Metro, Jacob plánoval svoju lásku požiadať o ruku na výlete v New Yorku, takisto mali kúpiť už svoj vlastný dom. Netrvalo dlho a v ich vzťahu došlo k rapídnemu zvratu. Pár sa mal v posledných mesiacoch hádať, pretože Jacob začal brať steroidy, čo sa jeho priateľke nepáčilo.

Dvanásť hodín po tom, ako sa Jacob s Cierou rozišli, zomrel mladík pod kolesami rýchlika. Aj keď to vyzerá, že by malo ísť o samovraždu, muži zákona si týmto scenárom nie sú na sto percent istí. Pred smrťou sa mladý muž stihol rozlúčiť so svojou milovanou mamou. "Tak veľmi ťa ľúbim. Ďakujem ti za všetko, čo si pre mna spravila. Je mi to veľmi ľúto," napísal jej do esemesky krátko pred tým, ako sa mal postaviť pred idúci vlak.

Užialená matka na osudný deň nikdy nezabudne. "Počula som ako schádza po schodoch a štartuje auto, myslela som si, že ide za Cierou, aby si všetko vysvetlili. Potom mi prišla od neho správa. Napísala som mu, prosila som ho, aby sa vrátil späť, no už sa neozýval," dodala zdrvená žena.