Najvulgárnejšia Slovenka opäť v akcii: Keď už ste si mysleli, že to nemôže byť horšie... Aha, čo má medzi nohami!

Niet dňa, kedy by nešokovala! Po tom, čo sa minulý rok vybrala blogerka a influencerka Alex Vortex na Bratislavské módne dni len v pančuchách a rukavičkách, vzbudzuje pozornosť verejnosti všade, kam sa pohne.

Fotogaléria 21 fotiek v galérii

Extravagantný outfit vtedy okrem sieťovaných ružových pančušiek so žiletkami tvorili aj tango nohavičky, spod ktorých jej vykúkalo ochlpenie. Mimo svoj štýl nešla ani o rok neskôr!

V prvý deň Bratislavských módnych dní sa vybrala do spoločnosti zrejme vo vlastnej verzii Botticelliho obrazu Zrodenie Venuše - iba v mušliach a chobotnici. Šokujúci výjav dopĺňali masívne perly, vysoké opätky, krv na stehne a nápis "eat my octopussy"! Dokáže zájsť ešte ďalej? To preveria už nasledujúce dni.