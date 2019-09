Brutálny zákrok mladého hokejistu: Za knokaut brankára stopka na 25 zápasov!

Zákrok, ktorý mrazí. A tuhne pri ňom krv v žilách. Stal sa v zámorskej Junior Hockey League, v ktorej hrajú kanadskí hokejisti do 20 rokov.

Útočník Yorktonu Greg Mulhall (19) si v zápase proti Saskatchewanu nakorčuľoval do útočného pásma. Z bránky sa proti nemu ale vydal gólman Berkeliev, ktorý bol pri puku skôr a odpálil ho do bezpečia. To, čo ale prišlo potom, rozhodne nečakal. Keď Mulhall videl, že puk už nedostihne ako prvý, odrazil sa na svojich korčuliach a celou silou narazil do súperovho brankára. Po incidente sa strhla na ľade bitka, rozhodcovia následne rozdali 88 trestných minút. Mulhall dostal trest do konca zápasu a nemilosrdný trest mu vyriekla aj disciplinárna komisia - stop na 25 súťažných zápasov.