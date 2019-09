Ministri sa pri fotení poriadne rozšupli: Túžili po dokonalosti, vznikli bizarnosti

V dnešnej časti seriálu Ministri kompetentní riešia, že treba byť moderný a treba digitalizáciu. Ministrom to však vyhovuje po starom. Až keď im minister životného prostredia sľúbil promo fotenie na stránky, boli nadšení. Prvé fotenie ale nedopadlo podľa ich predstáv. Každý tam vyzeral ako v skutočnosti a to sa ministrom nepáčilo. Chcú vyzerať lepšie, krajšie, dokonalejšie, chcú, aby ich ľudia videli inak. Ako to dopadlo? Pozrite si ochutnávku a sledujte seriál Ministri dnes o 22.00 v televízii JOJ.