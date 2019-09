Sarah porazila rakovinu a o rok pokorila aj rekord: Odrovná vás, koľkokrát preplávala Lamanšský prieliv

Američanka Sarah Thomas sa stala prvým človekom, ktorý dokázal štyrikrát za sebou preplávať Lamanšský prieliv.

Plávať začala v nedeľu ráno a svoj úspešný pokus ukončila po viac ako 54 hodinách. Tridsaťsedemročná ultramaratónska plavkyňa na otvorenej vode, ktorá len pred rokom ukončila liečbu rakoviny prsníka, svoj rekord venovala "všetkým, čo prežili".

Na poslednej otočke rekordérku unášal silný prílivový prúd a štvrtý úsek napokon dokončila v utorok približne o 6:30 miestneho času (7:30 stredoeurópskeho letného času). "Nemôžem uveriť, že sme to dokázali," povedala pre britskú BBC na brehu v anglickom Doveri. Najťažšie bolo podľa nej vyrovnať sa so slanou vodou, z ktorej ju boleli ústa a hrdlo. "Každá dĺžka bola niečím skutočne náročná. Posledný návrat z Francúzska bol rozhodne ťažký. Trvalo to večnosť a celý čas ma unášal prúd," pokračovala Thomas. "Na tvár ma popŕhlila medúza a voda síce nebola taká studená, ako som čakala, stále však bola chladná," dodala.



Lamanšský prieliv sa pred ňou podarilo trikrát za sebou preplávať iba štyrom plavcom, nikto to však dosiaľ nedokázal štyrikrát. Počas plávania sa Thomas spoliehala na proteínové regeneračné nápoje zmiešané s elektrolytmi a troškou kofeínu proti únave. Podľa plánu mala preplávať približne 130 kilometrov,

Minulý rok Thomas podstúpila liečbu rakoviny prsníka a podľa jej podporného tímu jej plávanie pomáhalo zvládať terapiu. Na plaveckých podujatiach na otvorenej vode sa zúčastňuje od roku 2007, pričom Lamanšský prieliv prvý raz preplávala v roku 2012 a zopakovala si to v roku 2016.