Seniori už nebudú platiť koncesionárske poplatky: Danko by ich chcel zrušiť všetkým

Predseda parlamentu a Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko by chcel v budúcnosti zrušiť koncesionárske poplatky všetkým.

Reagoval tak na to, že parlament schválil novelu zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska z dielne SNS, vďaka ktorej nebudú napríklad seniori platiť od januára 2020 koncesionárske poplatky. „Ide o osem miliónov eur, ktoré ovplyvnia rozpočet RTVS. Vykompenzujú sa z príjmov štátu. Verejnoprávny rozhlas a televíziu by mal financovať štát," vysvetlil Danko.



Poslanec NR SR Karol Farkašovský (SNS) zopakoval slová predsedu, že národniari chcú úplne zrušiť koncesionárske poplatky. „Nie je to vec, ktorá sa dá urobiť z večera do rána. Volíme postupné kroky. Začali sme od ekonomicky najzraniteľnejšej skupiny obyvateľstva," dodal Farkašovský.



Vďaka novele zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska nebudú koncesionárske poplatky platiť ani poberatelia dávok v hmotnej núdzi.