Sexice prezradili to, čo zaujíma každého chlapa: Toto je kľúč k ženskému srdcu!

Najkrajšia súťaž leta sa blíži ku koncu a už o pár dní sa dozvieme dlhoočakávané výsledky. Na hlasovanie máte už len necelé dva dni!

Desať finalistiek Miss leta 2019 prešli od začiatku súťaže výraznou zmenou. Z krásnych dievčat sa stali sebavedomé dámy, k čomu prispelo aj sústredenie, ktoré absolvovali začiatkom septembra v AquaCity Poprad.

Dievčatá majú za sebou profesionálne líčenia, fotenia a nakrúcania. Každá z nich bojuje o priazeň fanúšikov, lebo len jedna sa môže stať víťazkou Miss leta 2019. A o tom, ktorá to bude, rozhodujú hlasujúci.

Sexice vo videu prezradili, to čo zaujíma každého muža. Odpovedali na vzťahové otázky redaktorky a v ich odpovediach sa zrejme nájdu viaceré Slovenky. Pre mužov je toto video viac než poučné!

Na hlasovanie za svoju favoritku máte čas do 18.septembra do polnoci. Hlasovaním sa automaticky zaradzujete do súťaže o skvelé ceny, takže sa to určite oplatí.

1. cena pre SMS hlasujúceho:

• Pobyt pre dve osoby na tri noci v Hoteli Aphrodite Palace **** Rajecké Teplice v hodnote 810 EUR.

• Nákupné poukážky do e-shopu topankovo.sk v hodnote 250 EUR.

• Nákupné poukážky do siete predajní FAnn parfumérie v hodnote 200 EUR.

• Dekoratívna kozmetika od značky REVLON v hodnote 150 EUR

• Poukážka na služby lekárskej kozmetiky Inštitútu zdravia a krásy FRAIS v hodnote 100 EUR.

1. cena pre ONLINE hlasujúceho:

• Nákupné poukážky do e-shopu topankovo.sk v hodnote 250 EUR.

• Nákupné poukážky do siete predajní FAnn parfumérie v hodnote 150 EUR.

• Dekoratívna kozmetika od značky REVLON v hodnote 150 EUR.