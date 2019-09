New Jersey so Studeničom zdolalo Boston, zahral si aj Ružička

Hokejisti New Jersey Devils so slovenským útočníkom Mariánom Studeničom zvíťazili v noci na utorok v prípravnom zápase pred štartom NHL nad Bostonom Bruins 4:3 po predĺžení.

Calgary Flames s Adamom Ružičkom triumfovali na ľade Vancouveru Canucks 4:3.

Výsledky:

Nashville - Florida 6:3, Buffalo - Pittsburgh 5:4 pp, Montreal - New Jersey 4:2, New Jersey - Boston 4:3 pp, Philadelphia - New York Islanders 1:3, Washington - Chicago 4:3 pp, Nashville - Florida 1:0, Dallas - St. Louis 0:2, Calgary - Vancouver 2:3 pp, Edmonton - Winnipeg 2:0, Vancouver - Calgary 3:4.