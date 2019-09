Babiš chce riešiť uznanie Kosova s ministrami: Zeman o zrušení diskutoval so srbským prezidentom

Český premiér Andrej Babiš chce riešiť uznanie Kosova s ministrom zahraničných vecí Tomášom Petříčkom a ministrom vnútra Janom Hamáčkom.

Babiš to povedal v pondelok po schôdzke s prezidentom Milošom Zemanom v Lánoch. Zeman sa minulý týždeň nechal počuť, že má v úmysle zistiť, či by bolo možné odvolať uznanie Kosova, pripomína spravodajský server Novinky.cz. "Pán prezident sa odvoláva na uznesenie Snemovne za Topolánkovej vlády, aby neuznávala Kosovo. Toto budeme riešiť na koordinačnej schôdzke pre zahraničnú politiku," uviedol český premiér.

Na otázku, či vylučuje nejakú zmenu, čo sa týka uznania Kosova, Babiš odpovedal: "To nehovorím. S pánom prezidentom som o tom diskutoval. Pán prezident hovorí, že tá naša pozícia bola aj z toho titulu, že sme boli dva týždne v NATO, že to bolo nejaké politické rozhodnutie, ale že jeho názor na to uznanie Kosova je negatívny," uviedol Babiš. Zeman o zrušení uznania samostatného Kosova rozprával na stredajšej tlačovej konferencii po stretnutí so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom v Belehrade.