Britský spevák Rod Stewart po 2 rokoch vyšiel s pravdou von: Rakovina prostaty!

Britský popový spevák Rod Stewart (74) bojoval s rakovinou prostaty a nedávno dostal dobrú správu - choroba ustúpila. Samotný umelec to prezradil cez víkend na benefičnej akcii v anglickom grófstve Surrey, kde sa zbierali financie pre pacientov s týmto ochorením. V pondelok o tom informovala tlačová agentúra AFP a tiež britský denník Daily Mirror.

Stewart, ktorý vlani vydal svoj 30. štúdiový album, povedal publiku, že rakovinu mu diagnostikovali pred dvoma rokmi. Spevák s charakteristickým chrapľavým hlasom vysvetlil, že pozitívnu správu o remisii, teda ústupe príznakov choroby, dostal v júli po liečbe.

"Pred dvoma rokmi mi diagnostikovali rakovinu prostaty," povedal Stewart publiku na benefičnom podujatí v Surrey, juhozápadne od hlavného mesta Londýn. "Nikto to nevie, ale pomyslel som si, že je len otázkou času, keď to každému poviem," vysvetľoval spevák. "Som teraz čistý, jednoducho preto, že som to zachytil včas. Mám za sebou veľa testov," dodal.

Stewart, otec ôsmich detí, sa na akcii objavil spolu s bývalým kolegom zo skupiny Faces Ronniem Woodom, ktorému v minulosti zistili rakovinu pľúc. Stewart vyzval mužov, aby si pravidelne nechávali prostatu prehliadnuť. "Páni, naozaj musíte chodiť k lekárovi," apeloval svetoznámy spevák.

Rod Stewart je jedným z najpredávanejších umelcov v histórii populárnej hudby, s viac ako 200 miliónmi predaných nosičov po celom svete. K jeho hitom patria skladby You Wear It Well, Maggie May, Da Ya Think I’m Sexy?, Baby Jane, The First Cut is the Deepest, I Don’t Want To Talk About It, Tonight’s The Night, The Killing Of Georgie alebo Sailing.