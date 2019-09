Dramatická premena ženy so zničenými vlasmi: Po 7 hodinách u kaderníka ju ľudia nespoznávajú

Holly Garrido mala úplne zničené vlasy. Neskutočné, čo sa podarilo kaderníkom za 7 hodín.

Keď sa Holly zasnúbila, vedela, že na svojej svadbe nechce vyzerať tak, ako vyzerá. Rozhodla sa preto pre dramatickú premenu,Ako informuje zahraničný portál The Sun, za jej zničené vlasy mohlo neustále prefarbovanie, žehlenie a fénovanie.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Žena chcela vyzerať čo najlepšie, preto zašla do salóna Avant Garde Salon, kde ju do parády zobrali kaderníci Jeremy a Sara, ktorá sa špecializuje na blond farbu. Spolu sa pustili nielen do jej zničených vlasov, ale aj do tváre, ktorá vyzerala veľmi unavene.

O jej premene na svojom Instagrame informovala práve Sara. "Potreba mať dlhé vlasy pramenili u nej z detstva," napísala. Za všetko mohla obyčajná veta od jej otca. "Žena by mala mať dlhé vlasy, inak nebude pekná," povedal jej raz. V salóne jej z vlasov odstrihli poriadne dlhokánske pramene. Na kráse jej to ale určite neubralo, práve naopak. Holly celý čas šokovane pozerala na svoju premenu a nedokázala uveriť tomu, čo sa deje s jej vzhľadom.

"Keď sme skončili, bola úplne nadšená," napísala Sara. Holly sa konečne cíti dobre vo vlastnej koži. O niekoľko týždňov dokonca vyhrala cenu za najlepšiu premenu. Pri preberaní ocenenia sa Holly prešla aj po móle, na ktorom celá žiarila.