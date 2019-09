Slovan tvrdo potrestal výtržníkov, ktorí na ihrisku zaútočili na hráča Trnavy: Dvaja grázli dostali doživotie!

Zápasy Slovana na vlastné oči už nikdy neuvidia! Slovenský futbalový majster sa po škandalóznom závere derby zápasu s Trnavou rozhodol udeliť doživotný zákaz vstupu dvojici „fanúšikov“.

Tá vtrhla na plochu a jeden z nich skopol na zem kapitána Spartaka Bogdana Mitreu.

„Dôrazne odsudzujeme konanie dvoch jednotlivcov, ktorí preskočili reklamný perimeter, pričom jeden z nich napadol trnavského kapitána. Obaja páchatelia boli zadržaní, odovzdaní do rúk Polície SR a okrem trestnoprávnej zodpovednosti im bude udelený doživotný zákaz navštevovať domáce i vonkajšie zápasy ŠK Slovan. V prípade disciplinárneho konania voči klubu a udelenia finančného trestu budeme v zmysle platnej legislatívy vymáhať škodu od týchto jedincov,“ napísal klub v stanovisku. Slovan sa zároveň ospravedlňuje Spartaku Trnava a najmä jeho kapitánovi Mitreovi.

Výtržník, ktorý skopol trnavského hráča na zem, skončil hneď po zápase v rukách polície. „Policajti na základe kamerových záznamov stotožnili podozrivého muža, ktorého následne na Bajkalskej ulici obmedzili na osobnej slobode pre podozrenie zo spáchania trestného činu výtržníctva. Ďalšie okolnosti prípadu sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania. V prípade preukázania viny hrozí za takéto konanie v zmysle Trestného zákona trest odňatia slobody až na tri roky,“ informovala Nový Čas Veronika Slamková, hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Polícia zadržaného muža zatiaľ neobvinila. Malo by ísť o muža z Púchova, ktorý sa venuje bojovým športom.

Na škandalózny záver derby zareagovala aj Únia ligových klubov (ULK). „Pevne veríme, že jednotlivci budú spravodlivo potrestaní. Je mimoriadne dôležité, aby sa tento incident neskončil blokovou pokutou v priestupkovom konaní,“ reagovala ÚLK.

Obaja sa vraj dohodli, že si nepôjdu po krku. „Rešpektujem hráčov Slovana. Šporar je však jeden arogantný človek, ktorý neprejavuje absolútne rešpekt k nám. Po druhom góle sa vysmieval nášmu kapitánovi ako totálne decko. Ukázal, že má IQ hojdacieho koníka. Neviem, či ho tu učia tú aroganciu, ale správa sa, ako keby bol Cristiano Ronaldo,“ nedával si servítku pred ústa Rusov.

Po zápase však prilial olej do ohňa vztýčeným prostredníkom smerom k sektoru belasých. „Nemám rád Slovan. Nikdy som nemal. Som na tom vychovaný. Celý polčas ma fanúšikovia oblievali pivom, nadávali mi, pozdravovali moju manželku. Po tom všetkom by hocikto iný možno ukázal aj niečo horšie ako ja. Tí fanúšikovia sú pod vplyvom alkoholu a iných vecí.“

Z tribúny hádzali po ňom papierové gule a poháre s pivom. „Raz som dostal do brucha dobrú šupu. Aj som to hovoril rozhodcovi. Nedá sa povedať, že by ma to rozhodilo.“ Po inzultácii kapitána Mitreu fanúšikom sa začala skloňovať kontumácia. „Myslím, že aj keby ho zabili, v živote by nám neskontumovali zápas. Verím, že prídu opatrenia, aby sa to už neopakovalo.“

Toto všetko vyviedli!

Za posledný výstrelok, ktorým sa začne zaoberať Disicplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu vo štvrtok 19. septembra, v šlágri 8. kola najvyššej slovenskej súťaže Slovan - Trnava, hrozí slovenskému majstrovi ďalšia várka trestov, ktorých disciplinárny poriadok ponúka niekoľko.

Čo hrozí Slovanu tentoraz:

1. zatvorenie štadióna

2. exemplárna pokuta

3. podmienka

4. kontumácia výsledku s Trnavou

Výbuch na Pasienkoch - 18. 8. 2013 Otvoriť galériu Výbuch na Pasienkoch Zdroj: tasr

V zápase Slovana s Ružomberkom otriasol Pasienkami silný výbuch z delobuchu v sektore hostí. Zranenia utrpeli dve maloleté deti i 22-ročný muž z Ružomberka. Slovan dostal najvyššiu pokutu v histórii slovenského futbalu.

Trest: pokuta 15 000 eur, zavretie štadióna na 3 zápasy

Kmotríkovo hajlovanie - 1. 5. 2018 Otvoriť galériu Kmotríkovo hajlovanie Zdroj: anc

Viceprezident klubu Ivan Kmotrík ml. sa napokon za svoje gestá po skončení finále Slovenského pohára 2017/2018 v Trnave postaví pred súd. Je obvinený z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd a hrzí mu trest od pol roka do troch rokov. Disiciplinárka SFZ mu udelila smiešnu pokutu.

Trest: Pokuta 5 000 eur

UEFA je mafia, Kosovo je Srbija - 24. 7. 2019 Otvoriť galériu UEFA je mafi a, Kosovo je Srbija Zdroj: anc

Kontroverzný transparent Kosovo je svätá srbská zem vytiahli belasí fans, ktorí pridali pokriky UEFA je mafia, Kosovo je Srbija, na Tehelnom poli v 2. predkole EL s kosovským KF Feronikeli.

Trest: Definitívu zverejní UEFA v stredu, môžu to byť 2 zápasy bez divákov a pokuta 50-tisíc eur