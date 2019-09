Vojenská koalícia Saudskej Arábie: Drony použité pri útoku pochádzali z Iránu

Drony, ktoré boli použité pri sobotňajšom útoku na saudskoarabské ropné zariadenia, pochádzajú z Iránu. V pondelok to vyhlásil Turkí Málikí, hovorca medzinárodnej vojenskej koalície vedenej Saudskou Arábiou. Informovala o tom agentúra AFP.

"Vyšetrovanie ešte pokračuje, avšak všetko nasvedčuje tomu, že zbrane použité pri oboch útokoch pochádzali z Iránu," uviedol Málikí s tým, že experti momentálne overujú, "odkiaľ (drony) vzlietli". "Tieto útoky neprišli z Jemenu, ako predstierajú húsíovia," zdôraznil v tejto súvislosti hovorca koalície, podľa ktorého slov sú títo jemenskí povstalci len "nástrojom v rukách iránskych revolučných gárd a iránskeho teroristického režimu".

K sobotňajším útokom sa prihlásili Iránom podporovaní jemenskí šiitskí povstalci známi ako húsíovia, proti ktorým spomínaná koalícia bojuje v Jemene už päť rokov.

Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo však v súvislosti s útokmi v Saudskej Arábii poukázal priamo na Irán. Podľa šéfa americkej diplomacie neexistujú žiadne dôkazy o tom, že "tieto neslýchané útoky na svetový energetický systém" boli uskutočnené z územia Jemenu.

Americký prezident Donald Trump v pondelok avizoval, že Spojené štáty sú v súvislosti so sobotňajšími útokmi pripravené na odvetu. "Došlo k útoku na saudskoarabské zásoby ropy. Máme dôvod byť presvedčení, že vieme, kto je páchateľom," napísal na Twitteri. "Máme nabité a čakáme, čo povie (Saudská Arábia), kto podľa nej ten útok uskutočnil a ako budeme postupovať!" dodal.

Ku kritike Teheránu sa v súvislosti s útokom v pondelok podľa agentúry AP pridala aj Kresťanskodemokratická únia (CDU) nemeckej kancelárky Angely Merkelovej. Nemecko by podľa slov Juergena Hardta, hovorcu CDU pre otázky zahraničnej politiky, malo prehodnotiť svoj zákaz vývozu zbraní do Saudskej Arábie.

"Zrušenie zákazu na vývoz obranných zbraní do Saudskej Arábie je našim strategickým záujmom," uviedol Hardt pre mediálnou skupinou RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Berlín by však mal podľa Hardtových slov celkovo prehodnotiť svoj postoj k Iránu s poukázaním na to, že "hoci neexistuje žiadny priamy dôkaz vzdušného útoku na Saudskú Arábiu zo strany Iránu, úzka spolupráca Teheránu s húsíami je už bez toho očividná".

Nemecko zaviedlo čiastočné zbrojné embargo na krajiny, ktoré sa zúčastňujú na konflikte v Jemene. V prípade Saudskej Arábie platí od vlaňajšieho novembra úplný zákaz vývozu. Toto opatrenie bolo prijaté v súvislosti s vraždou saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího na tureckom veľvyslanectve v Istanbule.

Pod tlakom Británie a Francúzska bolo zmienené embargo voči Saudskej Arábii neskôr čiastočne zmiernené, najmä pokiaľ ide o vývoz zbraní s nemeckými komponentmi.