Najväčšie banské nešťastie na Slovensku opäť na súde: Odsúdia niekoho z týchto šéfov za smrť 20 chlapov v podzemí?

Ani po 10 rokoch ešte nepadol definitívny verdikt. Smrť dvadsiatich baníkov a banských záchranárov v Bani Handlová z 10. augusta 2009 máta všetkých doteraz, najviac však zúfalých pozostalých.

Dvaja niekdajší znalci vypovedali včera ako svedkovia na Okresnom súde v Prievidzi. Na pojednávaní nechýbali ani užialené rodiny obetí. Tie neveria, že sa niekedy dočkajú konca súdnych ťahaníc.

Len päť týždňov po smutnom 10. výročí najväčšieho banského nešťastia v dejinách Slovenska sa Dalibor Richter (50), Jozef Tatalák (62) a Ladislav Halbavý (59) opäť posadili na lavicu obžalovaných. Sudca okresného súdu už raz trojicu zamestnancov Hornonitrianskych baní uznal za vinných z prečinu všeobecného ohrozenia, poslal za mreže od piatich do ôsmich rokov a zakázal im vykonávať činnosti vedúcich v bani.

Tí sa však na mieste odvolali, a Krajský súd v Trenčíne nariadil odstrániť rozpor potrebným spôsobom. Na pondelkové pojednávanie sa dostavili dvaja zo štyroch znalcov, tí však už vypovedali na súde z pozície svedkov. „Pôvodní znalci už nemôžu byť vypočutí na hlavnom pojednávaní, pretože znalecká organizácia, za ktorú podali znalecké posudky, už nie je zapísaná v zozname znalcov a ani oni dvaja nie sú znalci,“ prezradil jeden z obhajcov Peter Filip.

Odchádzali znechutení

Kým Pavol Vavrek, prvý zo svedkov, ktorý sa v minulosti podieľal na vypracovaní znaleckého posudku, nevedel odpovedať jednoznačne, Zdeněk Pavelek z Hlavného banského úradu v Ostrave videl za hlavnou príčinou tragédie prírodné javy. „Myslím, že ten prírodný jav nemohol nikto predpokladať. Vplyv súvisel s prepadmi hmoty, samotné otvorenie dverí nie je príčinou,“ odpovedal Pavelek na otázku, či sa dalo tragédii zabrániť.

Vavrek priznal, že nie je možné jednoznačne povedať, čo bolo presne príčinou. Pozostalí hovoria o fraške a z pojednávania odchádzali znechutení. „Trvá to kopu rokov a myslím si, že sa to tak ľahko neskončí. A ak aj skončí, tak sa to len zametie,“ povedala manželka zosnulého Vladimíra Gašparoviča († 46) Alena.

Baník Miroslav Masarik (54), ktorý bol v čase nešťastia v bani a život sa mu ako jednému z mála podarilo zachrániť, má dodnes nočné mory, v ktorých vídava mŕtvych kamarátov. „Nedošlo k žiadnym novým záverom, bolo povedané všetko, čo sa už vedelo, a nič nové sa nedokázalo. Po týchto výpovediach sa nikomu z obžalovaných nič nestane,“ dodal. Pojednávanie bolo odročené na november.

Uplynulo už 10 rokov

K tragickému výbuchu došlo 10. augusta 2009 v dopoludňajších hodinách v podzemí vtedajšej Východnej šachty v bani v Handlovej. Pravdepodobne v dôsledku výbuchu banských plynov tam zahynulo 20 baníkov a banských záchranárov. Ďalší deviati baníci utrpeli rôzne zranenia.

Dalibor Richter (50), veliteľ likvidácie havárie

- obžalovaný z prečinu všeobecného ohrozenia

Ladislav Halbavý (59), vedúci bane

- obžalovaný z prečinu všeobecného ohrozenia

Jozef Tatalák (62), prvý veliteľ likvidácie havárie

- obžalovaný z prečinu všeobecného ohrozenia